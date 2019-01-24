Где сейчас актеры, сыгравшие во «Властелин колец»

Фэнтези-фильм «Властелин колец: Братство Кольца», вышедший в 2001 году, стал первым в трилогии режиссёра Питера Джексона . В работе над лентой приняли участие и уже известные актёры, и начинающие артисты, для которых «Властелин колец» открыл дорогу в кинематограф.

Актёру Элайдже Вуду, сыгравшему хоббита Фродо Бэггинса, в 2001 году было 20 лет. Он снимался в кино с детства, однако большой звездой не стал. После роли Фродо Элайджа стал невероятно востребованным исполнителем, режиссёры перехватывали его друг у друга. К сегодняшнему дню Вуд превратился в опытного артиста, который активно снимается в кино и на телевидении.

Ролик рассказывает, как сложилась карьера других артистов, снявшихся в трилогии.