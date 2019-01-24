Актеры, которые забыли выйти из образа

Как только заканчивается съёмочный день, актёры избавляются от образа героев и становятся сами собой. Однако иногда исполнители так вживаются в персонажей, что не могут распрощаться с ними и после окончания рабочей смены. Иногда столь серьёзное вживание в роль приводит к комичным ситуациям.