Самые худшие переигрывания актеров в их карьере

В коллекции каждого актера есть работы, которыми он ни за что не сможет гордиться.

Джон Малкович в "Воздушной тюрьме" в роли криминального босса смотрится словно "мультяшный" злодей.

Странная по своей сути кинолент "Спаун" славится нетривиальной игрой актеров, которые наверняка были бы рады забыть о столь неоднозначном съемочном опыте.

Актриса Фэй Данауэй в "Дорогой мамочке" настолько вошла в роль, что вместо трагической истории фильм вышел фантасмогоричным. С игрой в некоторых сценах актриса явно перестаралась, из-за чего характер героини становится совершенно карикатурным.

Об этих и других фильмах больше — в видеоподборке.