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Самые худшие переигрывания актеров в их карьере 

Рамблер 2 часа назад
В коллекции каждого актера есть работы, которыми он ни за что не сможет гордиться.
Джон Малкович в "Воздушной тюрьме" в роли криминального босса смотрится словно "мультяшный" злодей.
Странная по своей сути кинолент "Спаун" славится нетривиальной игрой актеров, которые наверняка были бы рады забыть о столь неоднозначном съемочном опыте.
Актриса Фэй Данауэй в "Дорогой мамочке" настолько вошла в роль, что вместо трагической истории фильм вышел фантасмогоричным. С игрой в некоторых сценах актриса явно перестаралась, из-за чего характер героини становится совершенно карикатурным.
Об этих и других фильмах больше — в видеоподборке.
Актеры , Видео , Джон Малкович
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