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Советские актеры, известные бурной личной жизнью 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди свой"
Несмотря на то, что в СССР личная жизнь актеров не обсуждалась в прессе, слухи о бурных романах между звездами все равно возникали. О них говорили за кулисами театров и в курилках киностудий, простой народ делал выводы сам, под впечатлением "экранной химии" между актерами.
В нашей подборке — звезды советского экрана, известные своими головокружительными романами.

Александр Кайдановский

Легендарный Сталкер производил неизгладимое впечатление на женщин, которых не пугал его сложный характер. Он был женат четыре раза, но ярких романов в его жизни было куда больше.
Первой женой Кайдановского была Ирина Бычкова, ставшая доцентом кафедры психофизиологии и клинической психологии ЮФУ. От этого брака родилась Дарья Кайдановская. Затем был страстный и тяжелый роман с роковой красавицей Валентиной Малявиной.
Второй женой стала актриса Евгения Симонова, роман с которой начался на съемкам приключенческой картины "Пропавшая экпедиция". В этом брака также родилась дочь Зоя. В третий раз избранницей Кайдановского стала балерина Наталья Судакова, которая родила ему сына Андрея. Он пошел по стопам матери и занимается хореографией. За три недели до смерти Александр Леонидович женился на актрисе Инне Пиварс.

Владислав Дворжецкий

Блистательный представитель знаменитой актерской династии и один из самых загадочных актеров нашего кино был женат четыре раза. От брака с первой супругой, Альбиной Дворжецкой, родился сын Александр, в браке со Светланой Пиляевой родилась дочь Лидия, ныне покойная. В третий раз Владислав Дворжецкий был женат на манекенщице Ирине, от этого брака на свет появился сын Дмитрий. Четвертый брак, с сотрудницей исполкопа Натальей Литвиненко, остался бездетным.

Владимир Сошальский

Актер, которого хорошо помнит старшее поколение, был известен репутацией донжуана. При этом все его женщины отзывались о нем с глубокой симпатией. Первый брак, с актрисой Ольгой Аросевой, продлился недолго. Спустя год актер ушел к Нине Ольхиной. Однако и прима БДТ не смогла его удержать. После переезда в Москву он встретил новую любовь, актрису Нинель Подгорную, которую оставил ради Марии Скуратовой, однако потом снова вернулся к Нинель. В конце концов Сошальский ушел к Алине Покровской. Был в его жизни и короткий брак с Нонной Мордюковой. Последней женой актера стала Светлана, заведующая репертуаром Театра Российской армии. В 1999 году она родила ему сына, Владимира Сошальского-младшего.

Михаил Козаков

Знаменитый актер и режиссер пять раз связывал себя узами брака. Его первой женой была одноклассница Грета Таар, позже костюмер на "Мосфильме". От этого брака остались дочь Екатерина и сын Кирилл, продолживший дело отца. От брака с художником-реставратором Медеей Берелашвили родилась дочь Манана, также актриса. Третьей женой актера стала переводчица Регина Быкова, а четвертой Анна Ямпольская, подарившая Козакову двоих детей, Михаила и Зою. Последней женой актера была историк Надежда Седова.

Александр Абдулов

Признанный красавец совесткого экрана и в жизни был человеком увлекающимся. Фактически, его первой женой стала танцовщица Татьяна Лейбель, впоследствии уехавшая в Израиль, а оттуда — в Канаду. А первый официальный брак Абдулов заключил с актрисой Ириной Алферовой. Так появилась одна из самых красивых пар советского кино. Пара воспитывала дочь Ксению от первого брака Ирины. Но несходство характеров в конце концов привело к разводу. Затем спутницей актера на несколько лет стала балерина Галина Лобанова, но и эти отношения подошли к концу. Также у Абдулова была недолгая связь с журналисткой Ларисой Штейнман. Второй и последней женой актера стала Юлия Мешина, родившая ему дочь Евгению.
Комментарии
Актеры , Анна Ямпольская , Наталья Литвиненко , Владислав Дворжецкий , Мария Скуратова , Валентина Малявина , Ирина Бычкова , Ирина Алферова , Нонна Мордюкова , Алина Покровская , Александр Кайдановский , Нина Ольхина , Инна Пиварс , Владимир Сошальский , Евгения Симонова , Михаил Козаков
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