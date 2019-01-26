Советские актеры, известные бурной личной жизнью

Несмотря на то, что в СССР личная жизнь актеров не обсуждалась в прессе, слухи о бурных романах между звездами все равно возникали. О них говорили за кулисами театров и в курилках киностудий, простой народ делал выводы сам, под впечатлением "экранной химии" между актерами.

В нашей подборке — звезды советского экрана, известные своими головокружительными романами.

Александр Кайдановский

Легендарный Сталкер производил неизгладимое впечатление на женщин, которых не пугал его сложный характер. Он был женат четыре раза, но ярких романов в его жизни было куда больше.

Первой женой Кайдановского была Ирина Бычкова , ставшая доцентом кафедры психофизиологии и клинической психологии ЮФУ. От этого брака родилась Дарья Кайдановская. Затем был страстный и тяжелый роман с роковой красавицей Валентиной Малявиной

Второй женой стала актриса Евгения Симонова , роман с которой начался на съемкам приключенческой картины "Пропавшая экпедиция". В этом брака также родилась дочь Зоя. В третий раз избранницей Кайдановского стала балерина Наталья Судакова, которая родила ему сына Андрея. Он пошел по стопам матери и занимается хореографией. За три недели до смерти Александр Леонидович женился на актрисе Инне Пиварс

Владислав Дворжецкий

Блистательный представитель знаменитой актерской династии и один из самых загадочных актеров нашего кино был женат четыре раза. От брака с первой супругой, Альбиной Дворжецкой, родился сын Александр, в браке со Светланой Пиляевой родилась дочь Лидия, ныне покойная. В третий раз Владислав Дворжецкий был женат на манекенщице Ирине, от этого брака на свет появился сын Дмитрий. Четвертый брак, с сотрудницей исполкопа Натальей Литвиненко , остался бездетным.

Владимир Сошальский

Актер, которого хорошо помнит старшее поколение, был известен репутацией донжуана. При этом все его женщины отзывались о нем с глубокой симпатией. Первый брак, с актрисой Ольгой Аросевой, продлился недолго. Спустя год актер ушел к Нине Ольхиной . Однако и прима БДТ не смогла его удержать. После переезда в Москву он встретил новую любовь, актрису Нинель Подгорную, которую оставил ради Марии Скуратовой , однако потом снова вернулся к Нинель. В конце концов Сошальский ушел к Алине Покровской . Был в его жизни и короткий брак с Нонной Мордюковой . Последней женой актера стала Светлана, заведующая репертуаром Театра Российской армии. В 1999 году она родила ему сына, Владимира Сошальского-младшего.

Михаил Козаков

Знаменитый актер и режиссер пять раз связывал себя узами брака. Его первой женой была одноклассница Грета Таар, позже костюмер на "Мосфильме". От этого брака остались дочь Екатерина и сын Кирилл, продолживший дело отца. От брака с художником-реставратором Медеей Берелашвили родилась дочь Манана, также актриса. Третьей женой актера стала переводчица Регина Быкова, а четвертой Анна Ямпольская , подарившая Козакову двоих детей, Михаила и Зою. Последней женой актера была историк Надежда Седова.

Александр Абдулов