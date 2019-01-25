Каким был Чарли Чаплин на самом деле

Даже многим из тех, кто родился в новом веке, знаком Чарли Чаплин . Актёр немого кино создал настолько любопытный и запоминающийся образ, что и сто лет спустя он выглядит актуальным. Но сам Чаплин не был похож на того нелепого и безобидного человека, которого он изображал на экране. В жизни Чарльз Спенсер Чаплин был строгим, придирчивым и в целом непростым человеком, которому была не чужда тяга к перфекционизму. У него сложно складывались отношения с женщинами: только браков в его жизни было четыре, причём все супруги были значительно моложе. Последняя супруга Чаплина Уна была моложе его на 36 лет. Смотрите видео и узнайте ещё несколько любопытных фактов о знаменитом актёре.