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Каким был Чарли Чаплин на самом деле 

Рамблер 3 часа назад
Даже многим из тех, кто родился в новом веке, знаком Чарли Чаплин. Актёр немого кино создал настолько любопытный и запоминающийся образ, что и сто лет спустя он выглядит актуальным. Но сам Чаплин не был похож на того нелепого и безобидного человека, которого он изображал на экране. В жизни Чарльз Спенсер Чаплин был строгим, придирчивым и в целом непростым человеком, которому была не чужда тяга к перфекционизму. У него сложно складывались отношения с женщинами: только браков в его жизни было четыре, причём все супруги были значительно моложе. Последняя супруга Чаплина Уна была моложе его на 36 лет.
Смотрите видео и узнайте ещё несколько любопытных фактов о знаменитом актёре.
Актеры , Видео , Чарли Чаплин
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