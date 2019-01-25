Почему Дмитрия Дюжева разлюбили

Актёр Дмитрий Дюжев дебютировал в кино в 2000 году, сыграв эпизодическую роль в картине «Изгой». Эпизод был таким крошечным, что имя артиста даже не указали в титрах. Тогда и в голову никому не могло прийти, что буквально через пару лет Дюжев станет одной из главных звёзд российского кино.

В 2002 году на телеэкраны вышла бандитская сага «Бригада», которая принесла фантастическую популярность исполнителям главных ролей, в числе которых был и Дмитрий. Бюджет у сериала был невелик, поэтому режиссёр искал малоизвестных, но талантливых актёров. Этот подход оправдался: молодые артисты сыграли так, что сериал почти сразу назвали культовым.

Как складывалась дальнейшая карьера Дмитрия Дюжева? Что происходило в его личной жизни? Почему российские зрители в последнее время не испытывают симпатии к артисту? Узнайте обо этом из ролика.