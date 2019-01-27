Где сейчас Настенька из «Морозко»

Марис Лиепа. Когда-то шестнадцатилетняя фигуристка Наташа Седых стала известна всей стране. Обаятельная девочка, которая к своим 16 годам достигла внушительных результатов в фигурном катании, получила роль в фильме Александра Роу «Морозко». е После съемок в «Морозко» Наталью знал весь СССР. Ее популярность закрепил еще один детский фильм Роу — «Огонь, вода и… медные трубы». После этого Наталья поступила в Московское хореографическое училище, а затем продолжила карьеру в балетной труппе Большого театра, где со временем стала солисткой. Наталья была занята во всех знаковых постановках — «Щелкунчике», «Спящей красавице», «Чайке» и других. Она не раз заявляла, что самой большой удачей считает роль в « Анне Карениной », где ее партнерами по постановке были Майя Плисецкая

Удачная карьера была омрачена не самым удачным браком. Наталья вышла замуж за известного композитора Виктора Лебедева , спустя пять лет у них родился сын Алексей. Из-за напряженных графиков супруги были вынуждены жить в разных городах — Москве и Ленинграде — и почти не виделись. Однажды Наталья узнала о том, что муж ей изменяет. Она рассказывала: «Первый раз за 10 лет приехала из Москвы без предупреждения, а там застала другую женщину. Вы понимаете, какая это была степень растерянности?! Это та ситуация, в которой извинения совершенно не уместны».

Измена мужа настолько сильно ударила не только по самолюбию Натальи, но и по ее карьере. Она продолжала играть в Театре у Никитских ворот Марка Розовского, но на экране стала появляться все реже и реже. В итоге — после 2006 года о Наталье практически ничего не было слышно.

Не так давно она дала несколько интервью. Оказалось, что сын Алексей живет вместе с отцом в Санкт-Петербурге, и с мамой видится не часто. Сама Наталья живет в Москве в двухкомнатной квартире. По собственным словам, она давно встречается с мужчиной, причем женатым. Но такие отношения ее устраивают — они комфортнее, не заедает быт, а каждая встреча — праздник.