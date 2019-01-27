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Как складываются судьбы детей-актеров 

Рамблер 4 часа назад
Во многих фильмах роли исполняют актеры-дети. Затем некоторые успешно продолжают карьеру в кинематографе, а другим не удается преодолеть последствия ранней славы. Но у маленьких артистов есть и еще одна проблема: поклонники, запомнившие их очаровательными малышами, отказываются воспринимать их повзрослевшими. Кого из этих исполнителей вы помните в ролях хулиганистых мальчишек или прелестных крошек?
1. Эбигейл Бреслин. Сыграла роль жизнерадостной малышки в больших очках в фильме 2006 года «Маленькая мисс Счастье». Сегодня Эбигейл 22 года, и она по-прежнему снимается.
2. Мишель Трахтенберг. Первый раз появилась на экране в трехлетнем возрасте и часто снималась в сериалах для детей и подростков. Мишель постоянно доставались роли заумных правильных девочек, но, став взрослой, она сменила имидж на более откровенный.
3. Джонатан Липники. Стал настоящей звездой после картин «Джерри Магуайер» и «Стюарт Литтл». С годами блондинчик с ангельской внешностью превратился в угловатого подростка.
Повзрослев, Джонатан сменил кинематограф на восточные единоборства. Сейчас 27-летний Липники готовится к получению черного пояса по карате.
Комментарии
Актеры , Видео , Мишель Трахтенберг , Джонатан Липники , Эбигейл Бреслин
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