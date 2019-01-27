Как складываются судьбы детей-актеров

Во многих фильмах роли исполняют актеры-дети. Затем некоторые успешно продолжают карьеру в кинематографе, а другим не удается преодолеть последствия ранней славы. Но у маленьких артистов есть и еще одна проблема: поклонники, запомнившие их очаровательными малышами, отказываются воспринимать их повзрослевшими. Кого из этих исполнителей вы помните в ролях хулиганистых мальчишек или прелестных крошек?

1. Эбигейл Бреслин . Сыграла роль жизнерадостной малышки в больших очках в фильме 2006 года «Маленькая мисс Счастье». Сегодня Эбигейл 22 года, и она по-прежнему снимается.

2. Мишель Трахтенберг . Первый раз появилась на экране в трехлетнем возрасте и часто снималась в сериалах для детей и подростков. Мишель постоянно доставались роли заумных правильных девочек, но, став взрослой, она сменила имидж на более откровенный.

3. Джонатан Липники . Стал настоящей звездой после картин «Джерри Магуайер» и «Стюарт Литтл». С годами блондинчик с ангельской внешностью превратился в угловатого подростка.

Повзрослев, Джонатан сменил кинематограф на восточные единоборства. Сейчас 27-летний Липники готовится к получению черного пояса по карате.