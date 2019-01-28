Какие сцены вырезали из фильма про Ивана Васильевича

Почему сцены с Куравлевым вырезали из фильма «Иван Васильевич» меняет профессию

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» снята по произведению Михаила Булгакова . Но если у него жулик Жорж Милославский был хмурым туповатым типом, то в фильме Жорж вышел обаятельным жизнерадостным пройдохой.

В исполнении Куравлева Милославский был настолько живописен, что режиссер Леонид Гайдай постоянно увеличивал роль. В итоге оказалось, что Жоржа в лента стало слишком много и часть сцен с ним пришлось вырезать.

Но Гайдай бережно сохранил их и даже выпустил короткометражку «Черные перчатки». Но и без этих эпизодов картина «Иван Васильевич меняет профессию» стала хитом — в 1973 году она была лидером проката, а множество цитат из нее превратились в крылатые фразы.