Какие сцены вырезали из фильма про Ивана Васильевича

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Почему сцены с Куравлевым вырезали из фильма «Иван Васильевич» меняет профессию 

Рамблер 2 часа назад
Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» снята по произведению Михаила Булгакова. Но если у него жулик Жорж Милославский был хмурым туповатым типом, то в фильме Жорж вышел обаятельным жизнерадостным пройдохой.
Произошло это благодаря артисту Леониду Куравлеву, который наделил своего героя яркими чертами. Изначально роль Жоржа предназначалась Андрею Миронову, но в паре с Юрием Яковлевым, игравшим царя Ивана Васильевича и управдома Буншу, Миронов не смотрелся.
В исполнении Куравлева Милославский был настолько живописен, что режиссер Леонид Гайдай постоянно увеличивал роль. В итоге оказалось, что Жоржа в лента стало слишком много и часть сцен с ним пришлось вырезать.
Но Гайдай бережно сохранил их и даже выпустил короткометражку «Черные перчатки». Но и без этих эпизодов картина «Иван Васильевич меняет профессию» стала хитом — в 1973 году она была лидером проката, а множество цитат из нее превратились в крылатые фразы.
Комментарии
Актеры , Видео , Юрий Яковлев , Леонид Гайдай , Михаил Булгаков , Леонид Куравлев , Андрей Миронов
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