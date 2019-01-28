Какие сцены вырезали из «Ивана Васильевича»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма
Купить билет
Холмс & Ватсон
Детектив, Комедия
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Почему сцены с Куравлевым вырезали из фильма «Иван Васильевич» меняет профессию 

Рамблер 10 часов назад
Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» снята по произведению Михаила Булгакова. Но если у него жулик Жорж Милославский был хмурым туповатым типом, то в фильме Жорж вышел обаятельным жизнерадостным пройдохой.
Произошло это благодаря артисту Леониду Куравлеву, который наделил своего героя яркими чертами. Изначально роль Жоржа предназначалась Андрею Миронову, но в паре с Юрием Яковлевым, игравшим царя Ивана Васильевича и управдома Буншу, Миронов не смотрелся.
В исполнении Куравлева Милославский был настолько живописен, что режиссер Леонид Гайдай постоянно увеличивал роль. В итоге оказалось, что Жоржа в лента стало слишком много и часть сцен с ним пришлось вырезать.
Но Гайдай бережно сохранил их и даже выпустил короткометражку «Черные перчатки». Но и без этих эпизодов картина «Иван Васильевич меняет профессию» стала хитом — в 1973 году она была лидером проката, а множество цитат из нее превратились в крылатые фразы.
Комментарии
Актеры , Видео , Юрий Яковлев , Леонид Гайдай , Михаил Булгаков , Леонид Куравлев , Андрей Миронов
Читайте также
Видео
Пять кинопремьер этой недели
Фильмы
Какие сцены вырезали из «Ивана Васильевича»
Актеры
Как складываются судьбы детей-актеров
Актеры
Кинохиты, в которых актеры не хотели сниматься
Актеры
Самые страшные в истории кино короткометражки
Фильмы
Популярные фильмы до и после спецэффектов
Фильмы
Чем закончилась жизнь «детектива Коломбо»
Сериалы
Где сейчас актеры из «Маски-шоу»
Актеры Сериалы
Браки и тайные романы актрисы, сыгравшей Эллочку
Актеры
500 тысяч за день: гонорары российских актеров
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение