Браки и тайные романы актрисы, сыгравшей Эллочку

Имя актрисы Натальи Воробьёвой-Хржич вряд ли известно широкой публике. Наталья сыграла в кино не так много ролей, но единственная героиня, которую забыть невозможно, — Эллочка Щукина из экранизации романа Ильи Ильфа Евгения Петрова «12 стульев», которую создал в 1971 году советский комедиограф Леонид Гайдай . Наталья попала в фильм в 22 года, и эпизодическая, но такая яркая роль мгновенно принесла ей популярность. Ещё одно заметное появление Натальи в кино случилось в комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» (1971) в образе воспитательницы детского сада.

Как сложилась личная жизнь актрисы? Почему она уехала в Хорватию? Чем занимается Наталья сейчас? Узнайте обо всём из видео.