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Браки и тайные романы актрисы, сыгравшей Эллочку 

Рамблер 13 минут назад
Имя актрисы Натальи Воробьёвой-Хржич вряд ли известно широкой публике. Наталья сыграла в кино не так много ролей, но единственная героиня, которую забыть невозможно, — Эллочка Щукина из экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», которую создал в 1971 году советский комедиограф Леонид Гайдай. Наталья попала в фильм в 22 года, и эпизодическая, но такая яркая роль мгновенно принесла ей популярность. Ещё одно заметное появление Натальи в кино случилось в комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» (1971) в образе воспитательницы детского сада.
Как сложилась личная жизнь актрисы? Почему она уехала в Хорватию? Чем занимается Наталья сейчас? Узнайте обо всём из видео.
Актеры , Видео , Евгений Петров , Александр Серый , Леонид Гайдай , Илья Ильф
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