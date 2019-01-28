Где сейчас актеры из «Маски-шоу» 

В девяностые годы юмористическая программа «Маски-шоу» собирала у телеэкранов миллионы телезрителей. Оригинальные скетчи без слов под заводную музыку и выразительная актёрская игра сделали «Маски-шоу» настоящим хитом. Однако позже шоу исчезло из эфира, а актёры, принимавшие участие в программе, пропали из виду. Сейчас самой популярной актрисой из масок является Эвелина Блёданс, неизменно примерявшая в шоу сексуальные образы. А как сложилась жизнь других исполнителей и чем они занимаются сегодня? Смотрите видео и узнайте, что делает руководитель коллектива Георгий Делиев и артисты Борис Барский, Владимир Комаров, Наталья Бузько, Александр Постоленко. Игорь Малахов, Михаил Волошин.