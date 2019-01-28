Что стало с Александром Лойе

Александр родился 26 июля 1983 года в Москве. Как актер сам рассказывал, красивую фамилию и рыжий цвет волос он унаследовал от прадеда — немца Эрнста Лоэ из Берлина. Он знал одиннадцать языков, учился в Петербурге и женился на девушке из Винницы, после чего крестился и стал Всеволодом Евгеньевичем Лойе.

Актером маленький Саша стал, можно сказать, случайно. В детстве он с семьей отдыхал в Подмосковье, где его заметили сотрудники съемочной группы картины "Благородный разбойник Владимир Дубровский", которую снимали неподалеку. Рыжий парень понравился режиссеру Вячеславу Никифорову . В результате Лойе сыграл дворового мальчишку.

После этого Лойе стал сниматься у Александра Хмелика в "Ералаше". Он вспоминает, что уже тогда относился к работе очень серьезно, хотя ему не было и десяти лет.

"Я не прибегал на съемки просто покривляться, а уже тогда относился к этому как к творческому процессу", — сказал актер в одном из немногочилсленных интервью.

В 90-е годы большую популярность Александру принесла реклама "Херши Колы", в которой он играл хулигана Вову Сидорова. По воспоминаниям Лойе, за участие в съемках он получил по тем времена большой гонорар — 300 долларов. На эти деньги семья купила стиральную машинку.

Актер уверен, что детство определило дело его жизни: после окончания школы выбор будущей профессии перед Александром не стоял. Однако на прослушивание в театральный институт Лойе опоздал и решил отложить поступление до следующего года. Позже он все-таки поступил в ГИТИС, но затем перевелся в училище имени Щепкина, на курс Николая Афонина, и успешно окончил его в 2006 году.

В начале нулевых актер попал в сериал Next режиссера Олега Фомина , в котором ему посчастливилось сниматься с Александром Абдуловым. На роль сына главного героя Федора Розгина был большой кастинг, а Лойе пригласили по совету ассистентки по актерам, с которой он раньше уже работал. Несмотря на то, что эти пробы проходили после долгого застоя в карьере, Александр, прочитав сценарий, понял, что роль будет его. Так и случилось: его взяли даже без проб.

Кадр из фильма Next

В 2004 Александр выступал вторым режиссером сериала "Слепой” совместно с актером и режиссером Сергеем Маховиковым. А в 2005 году работал как режиссер сериала "Слепой-2″ совместно с Валерием Пугашкиным.

Позже он снимался в фильмах и сериалах, но в основном на второстепенных ролях. Так, в 2006 году Александр, перевоплотившись в сержанта Гольдина, получил возможность поработать на сценической площадке военного фильма "Грозовые ворота" о людях на войне. На счету Лойе есть роль в кассовой лирической комедии "Любовь в большом городе-2".

Кадр из фильма "Грозовые ворота"

В кассовой военной комедии "Пять невест" артист воплощает образ штабного врача Ивана Мазаева. В этом фильме Лойе снимался с известным актером Данилой Козловским . Не менее интересными для артиста стали съемки в рейтинговых сериалах "Второе восстание Спартака" и "Орлова и Александров".

Кадр из фильма "Второе восстание Спартака"

Про личную жизнь Александра практически ничего неизвестно: он неженат, не пользуется соцсетями и живет с мамой. Раньше в интервью Лойе делился, что семья для него — это очень серьезно, поэтому торопиться он не хочет.