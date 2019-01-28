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Меган Маркл отказалась от съемок в «Форс-мажорах» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Форс-мажоры"
Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась от съемок в продолжении сериала "Форс-мажоры". Создатели предлагали бывшей актрисе шесть миллионов долларов за серию, но, к разочарованию поклонников, Меган предложение не приняла. Об это сообщает издание The Sun.
Меган заявила, что сейчас она не может позволить себе вернуться на съемочную площадку, так как она занимается подготовкой к своей новой роли. К рождению первенца Меган отнеслась серьезно и с воодушевлением занялась подготовкой — они с принцем Гарри навели уют в коттедже и уже сделали дорогостоящий ремонт.
Стоит отметить, что продюсеры сериала «Форс-мажоры» сделали Меган действительно щедрое предложение. Ради нескольких минут на экране они предлагали перечислить в благотворительный фонд герцогини от 3 до 6 миллионов долларов. Меган даже не пришлось бы лететь в Канаду на съемку, так как создатели сериала готовы были снять эпизод с ее участием в Великобритании.
Недавно было объявлено, что 9 сезон сериала будет последним, а это значит, что поклонники больше не увидят подружку главного героя «Форс-мажоров» Рэйчел Зейн в новых сериях.
Комментарии
Актеры , принц Гарри
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