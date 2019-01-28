Трагическая история звезды фильма «Человек родился» 

Ольга Павловна Бган сыграла лишь одну главную роль, но этого хватило, чтобы запомниться зрителям. Она стала знаменитостью в 19 лет, но этого оказалось мало, чтобы прожить долгую счастливую жизнь.
Ольга родилась в 1936 году в Кишиневе, но затем ее родители переехали в Москву. Кстати, будучи пламенными коммунистами, родители дали сестре и брату актрисы имена Эра и Декрет, а саму Ольгу сначала назвали Конституцией. Но детвора во дворе восю дразнила девочку, поэтому имя ей поменяли.
В детстве она занималась в театральной кружке, решение стать актрисой было естественным. Уже в 1955 году она сыграла эпизодическую роль в картине "За витриной универмага", а на следующий год вышел главный фильм ее жизни "Человек родился" Василия Ордынского.
Кинолента поднимала редкую тогда на советском экране тему матери-одиночки. Ольга убедительно сыграла юную провинциалку Надю Смирнову, которая приехала в Москву, не смогла поступить в институт, и родила ребенка не будучи в браке. Трогательная героиня снискала огромную любовь зрителей. Однако на премьеру своего фильма Ольга Бган не пришла, глубкого обиженная на режиссера за то, что он дал озвучить ее героиню Людмиле Гурченко, которая тогда была его женой. Она пробовалась на роль Нади, но худсовет принял решение утвердить Бган.
В 1957 году на экраны вышел фильм с ее участием "Рожденные бурей", потом последовала главная роль в короткометражке "Король бубен". Дальше будут только эпизоды. Кинатографическая карьера актрисы оказалась до обидного короткой. Ходили слухи, что Ольга проявила неуступчивость в отношениях с кем-то из влиятельных чиновников, и отвергнутый воздыхатель отомстил. Возможно, ей просто не повезло, ведь актерская судьба изменчива.
С 1958 по 1976 год Ольга играла на сцене театре имени Станиславского вместе с такими знаменитыми коллегами как Евгений Урбанский, Майя Менглет, Евгений Леонов. Но Ольга была замкнутой, и как будто сторонилась людей.
Тем не менее, Маленький принц в ее исполнении стал сенсацией для всей театральной Москвы, на спекталь Еланской по сказке Антуана де Сент-Экзюпери было невозможно достать билет. Но и этот успех повлиял на впечатлительную актрису — после рождения сына она играла роль в жестком корсете, чтобы придать фигуре хрупкость. А боль после спектакля заглушала спиртным.
Незадолго до своего ухода Бган перешла в Литературно-драматический театр ВТО.
Первым мужем Ольги стал актер Юрий Гребенщиков. Однако Ольга развелась с ним, узнав о его измене. Во второй раз актриса вышла замуж за востоковеда и режиссера Алексея Симонова, сына писателя Константина Симонова. Последний влюбился в будущю жену задолго до личной встречи, во время просмотра "Человек родился". В этом браке родился сын Евгений, но это не спасло семью от развода.
Ольга осталась одна и больше не сдерживала себя в употреблении алкоголем. Ее сына воспитывала свекровь, мать Алексея, так как актриса не хотела, что сын ее видел в нетрезвом состоянии.
Ольга Бган умерла в новогоднюю ночь 1978 года из-за отравления реланиумом. Был ли это добровольный уход из жизни или трагическая случайность, остается только гадать.