Трагическая история звезды фильма «Человек родился»

Ольга Павловна Бган сыграла лишь одну главную роль, но этого хватило, чтобы запомниться зрителям. Она стала знаменитостью в 19 лет, но этого оказалось мало, чтобы прожить долгую счастливую жизнь.

Ольга родилась в 1936 году в Кишиневе, но затем ее родители переехали в Москву. Кстати, будучи пламенными коммунистами, родители дали сестре и брату актрисы имена Эра и Декрет, а саму Ольгу сначала назвали Конституцией. Но детвора во дворе восю дразнила девочку, поэтому имя ей поменяли.

В детстве она занималась в театральной кружке, решение стать актрисой было естественным. Уже в 1955 году она сыграла эпизодическую роль в картине "За витриной универмага", а на следующий год вышел главный фильм ее жизни "Человек родился" Василия Ордынского.

Кинолента поднимала редкую тогда на советском экране тему матери-одиночки. Ольга убедительно сыграла юную провинциалку Надю Смирнову, которая приехала в Москву, не смогла поступить в институт, и родила ребенка не будучи в браке. Трогательная героиня снискала огромную любовь зрителей. Однако на премьеру своего фильма Ольга Бган не пришла, глубкого обиженная на режиссера за то, что он дал озвучить ее героиню Людмиле Гурченко , которая тогда была его женой. Она пробовалась на роль Нади, но худсовет принял решение утвердить Бган.

В 1957 году на экраны вышел фильм с ее участием "Рожденные бурей", потом последовала главная роль в короткометражке "Король бубен". Дальше будут только эпизоды. Кинатографическая карьера актрисы оказалась до обидного короткой. Ходили слухи, что Ольга проявила неуступчивость в отношениях с кем-то из влиятельных чиновников, и отвергнутый воздыхатель отомстил. Возможно, ей просто не повезло, ведь актерская судьба изменчива.

С 1958 по 1976 год Ольга играла на сцене театре имени Станиславского вместе с такими знаменитыми коллегами как Евгений Урбанский, Майя Менглет Евгений Леонов . Но Ольга была замкнутой, и как будто сторонилась людей.

Тем не менее, Маленький принц в ее исполнении стал сенсацией для всей театральной Москвы, на спекталь Еланской по сказке Антуана де Сент-Экзюпери было невозможно достать билет. Но и этот успех повлиял на впечатлительную актрису — после рождения сына она играла роль в жестком корсете, чтобы придать фигуре хрупкость. А боль после спектакля заглушала спиртным.

Незадолго до своего ухода Бган перешла в Литературно-драматический театр ВТО.

Первым мужем Ольги стал актер Юрий Гребенщиков . Однако Ольга развелась с ним, узнав о его измене. Во второй раз актриса вышла замуж за востоковеда и режиссера Алексея Симонова , сына писателя Константина Симонова . Последний влюбился в будущю жену задолго до личной встречи, во время просмотра "Человек родился". В этом браке родился сын Евгений, но это не спасло семью от развода.

Ольга осталась одна и больше не сдерживала себя в употреблении алкоголем. Ее сына воспитывала свекровь, мать Алексея, так как актриса не хотела, что сын ее видел в нетрезвом состоянии.

Ольга Бган умерла в новогоднюю ночь 1978 года из-за отравления реланиумом. Был ли это добровольный уход из жизни или трагическая случайность, остается только гадать.