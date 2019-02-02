Актеры, которые прославились после 40 

Вы наверняка видели этих знаменитостей, но знали ли вы, что свои первые популярные роли они получили только после 40 лет? Эти актеры доказывают нам, что никогда не поздно оставить свою работу и начать заниматься чем-то новым.
Денни Трехо
Кадр из фильма "Мачете убивает"
Впервые на съемочную площадку этот актер попал в 41 год. Его случайно пригласили исполнить одну из второстепенных ролей в фильме «Поезд-беглец». На протяжении 10 лет ему давали мужские роли второго плана, пока Роберт Родригес не пригласил его сняться в боевике «От заката до рассвета». Фильм принес ему шокирующую популярность, и сейчас он продолжает сниматься в других кассовых картинах.
Кристоф Вальц
Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"
Этого мужчину многие знают по роли штандартенфюрера в фильме «Бесславные ублюдки», которую он сыграл в 52 года. После этого к актеру пришла мировая слава, он получил «Оскар» и «Золотой глобус». Еще несколько лет он продолжал сниматься, а потом вновь сотрудничал с Тарантино на съемках картины «Джанго освобожденный», за роль в которой он получил еще две престижные награды.
Мелисса Маккарти
Кадр из фильма "Девичник в Вегасе"
До начала актерской карьеры Мелисса выступала в Нью-Йоркских клубах со своими стендапами. Когда она переехала в Лос-Анджелес, ей предложили роль в комедии «Девичник в Вегасе». На момент первых съемок девушке был 41 год. Теперь ее приглашают сниматься во всех Голливудских комедиях, она лауреат «Эмми» и несколько раз была номинирована на «Оскар».
Морган Фримен
Свою карьеру Морган Фримен начал строить в 30 лет, но режиссеры удостаивали его только второстепенными и эпизодическими ролями. В 50 он получил свой первый «Оскар», но настоящая слава пришла к нему в 1989 после фильма «Шофер мисс Дэйзи». С тех пор ежегодно выходят несколько фильмов с его участием, а на его счету еще два «Золотых глобуса» и звезда на «Аллее славы».