Российские артисты без актерского образования

В театральные вузы всегда было сложно поступить. Высокий конкурс и придирчивые экзаменаторы строго ограничивали число желающих стать актёрами. Одни абитуриенты годами штурмовали институты, пытаясь попасть на курс к авторитетным преподавателям, другие же, чтобы не терять времени, получали другое образование. Любопытно, что далеко не все сегодняшние киношные и театральные звёзды получили дипломы творческих вузов, некоторые знаменитости окончили учебные заведения, не имеющие отношения к актёрству, но это не мешает им преуспевать.