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Российские артисты без актерского образования 

Рамблер 1 час назад
В театральные вузы всегда было сложно поступить. Высокий конкурс и придирчивые экзаменаторы строго ограничивали число желающих стать актёрами. Одни абитуриенты годами штурмовали институты, пытаясь попасть на курс к авторитетным преподавателям, другие же, чтобы не терять времени, получали другое образование. Любопытно, что далеко не все сегодняшние киношные и театральные звёзды получили дипломы творческих вузов, некоторые знаменитости окончили учебные заведения, не имеющие отношения к актёрству, но это не мешает им преуспевать.
Смотрите видео и узнайте, куда поступила Равшана Куркова, как получил диплом педагога Павел Воля и где училась Диана Арбенина.
Актеры , Видео , ТВ , Павел Воля , Диана Арбенина , Равшан Курков
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