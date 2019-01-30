Чужие деньги считать нехорошо, но это правило не касается актеров. Ведь их гонорары являются поводом для гордости.
Джордж Клуни
Согласно списку журнала Forbes, Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером. В 2018 году его доход составил $239 млн Отмечается, что актер зарабатывает не только на съемках в фильмах. Значительную часть его дохода составляют деньги от его бизнеса по продаже текилы Tequila.
Дуэйн Джонсон
@therock
Актерские проекты «Скалы» расписан на два года вперед. В 2018 он тоже был нарасхват, но наиболее кассовым фильмом стал «Джуманджи: Зов джунглей». Его доход оценивается в $124 млн Ходят слухи, что продюсеры фантастического боевика уже планируют съемки следующей части картины. Так что не исключено, что этот год станет для него не менее плодотворным.
Роберт Дауни-младший
@robertdowneyjr
Несмотря на то, что в 2018 году с этим актером вышел всего один фильм, он принес ему третье место в списке Forbes. За предыдущий год Роберт Дауни-младший заработал $81 млн, большую часть которых ему принесли съемки фильма «Мстители: Война бесконечности».
Крис Хемсворт
Кадр из фильма "Мстители 2: Эра Альтрона"
Роль бога Тора в киновселенной Matvel принесла Крису Хемсворту мировую славу и номинацию на премию BAFTA. Благодаря съемкам в фильмах «Мстители» и «Тор:Рагнарек» он смог заработать $64 млн за 2018 год.
Джеки Чан
Кадр из фильма "Иностранец"
Самый знаменитый азиатский актер продолжает работать по призванию. В 2018 году он не только снимался в боевиках, но и стал актером озвучки. Сейчас он является послом доброй воли ЮНИСЕФ, Кавалером ордена Британской империи и главным режиссером Чанчуньской киностудии. Эти звания помогли ему заработать $45,5 млн за предыдущий год.