Сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые актеры Голливуда

Чужие деньги считать нехорошо, но это правило не касается актеров. Ведь их гонорары являются поводом для гордости.

Джордж Клуни

Согласно списку журнала Forbes , Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером. В 2018 году его доход составил $239 млн Отмечается, что актер зарабатывает не только на съемках в фильмах. Значительную часть его дохода составляют деньги от его бизнеса по продаже текилы Tequila.

Дуэйн Джонсон

@therock

Актерские проекты «Скалы» расписан на два года вперед. В 2018 он тоже был нарасхват, но наиболее кассовым фильмом стал «Джуманджи: Зов джунглей». Его доход оценивается в $124 млн Ходят слухи, что продюсеры фантастического боевика уже планируют съемки следующей части картины. Так что не исключено, что этот год станет для него не менее плодотворным.

Роберт Дауни-младший

@robertdowneyjr

Несмотря на то, что в 2018 году с этим актером вышел всего один фильм, он принес ему третье место в списке Forbes. За предыдущий год Роберт Дауни-младший заработал $81 млн, большую часть которых ему принесли съемки фильма «Мстители: Война бесконечности».

Крис Хемсворт

Кадр из фильма "Мстители 2: Эра Альтрона"

Роль бога Тора в киновселенной Matvel принесла Крису Хемсворту мировую славу и номинацию на премию BAFTA. Благодаря съемкам в фильмах «Мстители» и «Тор:Рагнарек» он смог заработать $64 млн за 2018 год.

Джеки Чан

Кадр из фильма "Иностранец"