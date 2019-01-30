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Сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые актеры Голливуда 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"
Чужие деньги считать нехорошо, но это правило не касается актеров. Ведь их гонорары являются поводом для гордости.

Джордж Клуни

Согласно списку журнала Forbes, Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером. В 2018 году его доход составил $239 млн Отмечается, что актер зарабатывает не только на съемках в фильмах. Значительную часть его дохода составляют деньги от его бизнеса по продаже текилы Tequila.

Дуэйн Джонсон

@therock
Актерские проекты «Скалы» расписан на два года вперед. В 2018 он тоже был нарасхват, но наиболее кассовым фильмом стал «Джуманджи: Зов джунглей». Его доход оценивается в $124 млн Ходят слухи, что продюсеры фантастического боевика уже планируют съемки следующей части картины. Так что не исключено, что этот год станет для него не менее плодотворным.

Роберт Дауни-младший

@robertdowneyjr
Несмотря на то, что в 2018 году с этим актером вышел всего один фильм, он принес ему третье место в списке Forbes. За предыдущий год Роберт Дауни-младший заработал $81 млн, большую часть которых ему принесли съемки фильма «Мстители: Война бесконечности».

Крис Хемсворт

Кадр из фильма "Мстители 2: Эра Альтрона"
Роль бога Тора в киновселенной Matvel принесла Крису Хемсворту мировую славу и номинацию на премию BAFTA. Благодаря съемкам в фильмах «Мстители» и «Тор:Рагнарек» он смог заработать $64 млн за 2018 год.

Джеки Чан

Кадр из фильма "Иностранец"
Самый знаменитый азиатский актер продолжает работать по призванию. В 2018 году он не только снимался в боевиках, но и стал актером озвучки. Сейчас он является послом доброй воли ЮНИСЕФ, Кавалером ордена Британской империи и главным режиссером Чанчуньской киностудии. Эти звания помогли ему заработать $45,5 млн за предыдущий год.
Комментарии
Актеры , Крис Хемсворт , Джордж Клуни , Джеки Чан , Дуэйн Джонсон , ЮНИСЕФ , Forbes
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