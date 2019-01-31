Что сделал Борислав Брондуков для «Афони» 

Бориславу Брондукову почти никогда не доставались главные роли. Актёр не обижался на судьбы и не просил режиссёров увеличить роль, ведь он умел сделать даже из крошечного появления на экране яркий эпизод, которых запоминался не меньше, чем приключения первостепенных персонажей. Так, в комедии Георгия Данелии «Афоня» (1975) он сыграл нелепого собутыльника Афони Федула. Образ героя он полностью создал сам, перерыв костюмерную киностудии в поисках подходящей одежды. Брондуков придумал и фразу про долг, ушедшую в народ и ставшую его визитной карточкой, её в сценарии не было, она родилась в ходе импровизации артиста.
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