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Дуэйн Джонсон не будет сниматься в «Форсаже 9» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Форсаж 5"
В очередной части знаменитой франшизы актер, признанный в 2016 году самым сексуальным мужчиной на Земле, не появится. Об этом сам Джонсон заявил в интервью телеканалу MTV. При этом актер отмечает, что не не исключает своего появления в последующих эпизодах «Форсажа».
Конфликт между экранным персонажем Джонсона и героем Вина Дизеля не ограничился съемочной площадкой. Оба актера делали весьма нелестные заявления в адрес друг друга, разумеется, не называя напрямую имен. Конфликт и послужил, по сути, причиной отказа Джонсона от участия в съемках девятой части «Форсажа».
Однако актер отмечает, что не знает, как будут развиваться события дальше. Ведь у Хоббса и Дома (экранные герои Джонсона и Дизеля) осталось «незаконченное дело», которое требует развязки. Возможно, Дуэйну и Вину еще предстоит поработать вместе.
Напомним, что уже летом 2019 года ожидается выход спин-оффа «Форсажа» под названием «Хоббс и Дом», в котором Дуэйн Джонсон и принимает участие.
Премьера же фильма «Форсаж 9» должна состояться в апреле 2020 года.
Комментарии
Актеры , Дуэйн Джонсон
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