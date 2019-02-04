Как Стеблов попал в фильм «Я шагаю по Москве»

Актер Евгений Стеблов попал в фильм «Я шагаю по Москве» случайно. На момент съемок он был студентом театрального училища. Вместе с приятелем Евгений бродил по Мосфильму в надежде, что его заметит какой-нибудь маститый режиссер.

Кто-то рассказал ему, что Георгий Данелия снимает ленту про Москву и ищет молодых артистов. Так Стеблов оказался на съемочной площадке. Сегодня Евгений Юрьевич считает «Я шагаю по Москве» своей визитной карточкой.

Единственным неприятным воспоминанием от съемок стала необходимость регулярно брить голову. Когда актер заходил в обычную парикмахерскую и просил сделать стрижку «под ноль», к нему относились подозрительно, поскольку в те времена такая стрижка популярностью не пользовалась.