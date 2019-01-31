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Почему Валентина Теличкина перестала сниматься 

Рамблер 2 часа назад
В шестидесятых-семидесятых годах на советских киноэкранах блистала актриса Валентина Теличкина. Но с наступлением восьмидесятых Валентина пропала с экранов и сейчас её можно видеть лишь в эпизодических ролях. Любопытно, что режиссёры никогда не забывали про артистку и предлагали ей роли, но Теличкину постоянно отказывалась. Исключение она сделала лишь для криминальной саги «Бригада» (2002), где сыграла мать главного героя Саши Белого.
Почему Валентина Теличкина придирчиво выбирала роли? Что заставило её на много лет отказаться от карьеры в кино? Чем 74-летняя актриса занимается сегодня? Узнайте об этом из видео.
Актеры , Видео , Валентина Теличкина
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