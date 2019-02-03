Почему Леонардо Ди Каприо так долго не давали «Оскар»?

Существует несколько теорий, почему академики так долго обделяли наградой талантливого актера.

По одной из них, дело в том, что Ди Каприо слишком хотел заветную статуэтку. Первый раз актера номинировали в далеком 1994 году за лучшую роль второго плана в отличном фильме " Что гложет Гилберта Грейпа?", но награды он не получил. Затем в 1998 году была странная история с культовым фильмом "Титаник", который номинировался во всех возможных категориях, кроме "Лучшей мужской роли". Сотни негодующих фанатов Джека Доусона направили письменные петиции в адрес киноакадемиков с требованием пересмотреть решение, а сам Ди Каприо даже не появился на церемонии. Говорят, киноакадемики такой обиды не поняли, зато очень надолго запомнили.

По другой версии, считается, что Ди Каприо был слишком молодой и смазливый, а академия ценит опыт и фактурные образы. Эта версия оправдана тем, что свой "Оскар" Леонардо получил в 41 год.

И есть еще одна версия, наиболее правдоподобная: на самом деле киноакадемики никогда не обделяли Ди Каприо "Оскаром" несправедливо.

Кадр из фильма "Что гложет Гилберта Грейпа?"

Первую номинацию (за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Что гложет Гилберта Грейпа?") Ди Каприо получил в 1994 году, когда был еще подростком, поэтому ничего удивительного нет, что тогда "Оскар" достался талантливому и более опытному Рэйфу Файнсу за роль в знаменитом фильме "Список Шиндлера".

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Следующим оскароносным фильмом оказался как раз "Титаник" в 1998 году, когда Ди Каприо даже не номинировали. Но тот год, правда, оказался богатым на номинантов в категории "Лучший актер". Мэтт Деймон в фильме "Умница Уилл Хантинг", Джек Николсон в "Лучше не бывает", Дастин Хоффман в "Плутовстве" — вероятно, этим претендентам романтичный красавчик Джек Доусон проиграл.

Кадр из фильма "Банды Нью-Йорка"

Многие поклонники актера считают, что его также обделили в 2003 году, когда лишили номинации за фильм "Банды Нью-Йорка". Вместо него выдвинули Дэниела Дэй-Льюиса, который также исполнил в этом фильме одну из главных ролей. Вероятно, причина в том, что актер был более опытным, но не менее талантливым, чем Ди Каприо.

Кадр из фильма "Авиатор"

В следующий раз актера номинировали в 2005 году за главную роль в фильме "Авиатор", но тогда с ним конкурировал Джейми Фокс , который великолепно сыграл культового музыканта Рэя Чарльза в фильме-биографии "Рэй".

Кадр из фильма "Кровавый алмаз"

В 2007 году у Ди Каприо была еще одна номинация в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Кровавый алмаз". Это хорошая работа Леонардо, но не лучшая, особенно если учесть, что конкурировал с ним (и в результате победил) Форест Уитакер , сыгравший президента Уганды Иди Амина в картине "Последний король Шотландии".

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В 2013 году фанаты Ди Каприо были разочарованы тем, что актера не номинировали за роль колоритного персонажа Келвина Кэнди из фильма Тарантино "Джанго освобожденный". Вместо него в категории "Лучший актер второго плана" был номинирован и победил Кристоф Вальц . Возможно, дело было в том, что у Ди Каприо было слишком мало экранного времени, в отличие от персонажа Вальца.

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Зато в следующем году Ди Каприо получил номинации в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Волк с Уолл-стрит". Однако как только объявили номинантов, стало ясно, что у актера (как и у самого фильма) мало шансов. С ним конкурировали такие серьезные ленты, как "12 лет рабства" и "Далласский клуб покупателей". Мэттью Макконахи в роли Рона Вудруфа, конечно, впечатлили киноакадемиков куда больше.