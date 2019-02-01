Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена

Представители студии Warner Bros официально заявили, что Бен Аффлек не вернется к роли Брюса Уэйна (Бэтмена) в последующих фильмах.

25 июня 2021 года выйдет новый супергеройский фильм киновселенной DC про Бэтмена, но Бен Аффлек, который исполнял роль Темного рыцаря с 2016 года, больше не будет участвовать в съемках франшизы. Главным героем предстоящей ленты станет молодой Брюс Уэйн. Пока неизвестно, кто исполнит роль, но сообщается, что кастинг на нового актера уже идет.

Сам Бен Аффлек в своем Твиттере также подтвердил, что не будет участвовать в картине. «С нетерпением жду нового фильма о Бэтмене в 2021. Будет интересно посмотреть на то, как его видит Мэтт Ривз », — написал актер.

В январе 2016 Аффлека назначили режиссером сольной ленты о Бэтмене, но в феврале 2017 на его место пришел Мэтт Ривз, который заявил, что не будет использовать наработки своего предшественника.