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Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Лига справедливости"
Представители студии Warner Bros официально заявили, что Бен Аффлек не вернется к роли Брюса Уэйна (Бэтмена) в последующих фильмах.
25 июня 2021 года выйдет новый супергеройский фильм киновселенной DC про Бэтмена, но Бен Аффлек, который исполнял роль Темного рыцаря с 2016 года, больше не будет участвовать в съемках франшизы. Главным героем предстоящей ленты станет молодой Брюс Уэйн. Пока неизвестно, кто исполнит роль, но сообщается, что кастинг на нового актера уже идет.
Сам Бен Аффлек в своем Твиттере также подтвердил, что не будет участвовать в картине. «С нетерпением жду нового фильма о Бэтмене в 2021. Будет интересно посмотреть на то, как его видит Мэтт Ривз», — написал актер.
В январе 2016 Аффлека назначили режиссером сольной ленты о Бэтмене, но в феврале 2017 на его место пришел Мэтт Ривз, который заявил, что не будет использовать наработки своего предшественника.
Актеры , Мэтт Ривз , Бен Аффлек
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