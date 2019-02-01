Актеры, озвучивающие персонажей «Губки Боба»

Мультипликационный сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» идёт с 1999 года и все годы остаётся фаворитом юных зрителей. Приключения обитателей морского дна собирают у экранов миллионы детей, да и взрослые нередко присоединяются к ним, чтобы посмеяться над шутками персонажей. Немалая заслуга в этом артистов, которые озвучивают героев.

Ролик рассказывает об известных актёрах, подаривших голоса забавным персонажам мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Как эти артисты попали в киноиндустрию и чем они занимаются параллельно с озвучанием анимационного сериала, узнайте из видео.