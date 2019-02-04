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О чем жалела Вера Глаголева 

Рамблер 1 час назад
В августе 2017 года россиян шокировала новость о смерти актрисы и режиссёра Веры Глаголевой. Вере Витальевна был всего 61 год. О том, что у неё тяжёлое онкологическое заболевание, знали лишь самые близкие люди. До последнего дня актриса скрывала диагноз и много работала. Однако завершить всё задуманное Глаголева, к сожалению, не успела.
Вера Глаголева всегда удивляла зрителей трогательной хрупкостью, которая невероятным образом сочеталась с жёстким характером. Сама Вера считала, что стать сильной ей помогло юношеское увлечение спортом: она занималась стрельбой из лука и получила звание мастера спорта. Любопытно, что артистка ни разу не сыграла отрицательную героиню: внешность Веры никак не сочеталась с негативом.
Что хотела сделать Вера Глаголева до смерти? Почему она не успела завершить дела? О чем артистка жалела в последние дни? Обо всём рассказывает видео.
Актеры , Видео , Вера Глаголева
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