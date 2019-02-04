Что стало с актерами сериала «Не родись красивой»

В 2006 году закончились съемки сериала "Не родись красивой". Рассказываем, как изменились актеры с того момента.

Нелли Уварова

@nelliuvarova_ru

После главной роли «очаровательной дурнушки», Нелли снялась в полнометражном фильме «Я остаюсь». Несмотря на народную славу, больше актриса не участвовала в крупных проектах и до 2011 года принимала участие в фильмах только в качестве актрисы второго плана. В 2011 году она ушла из кино и создала интернет-магазин «Наивно? Очень», где продаются изделия, сделанные людьми с ограниченными возможностями. Сейчас она продолжает развивать этот социальный проект. С 2011 года состоит в браке с актером Александром Гришиным . У супругов двое детей: семилетняя дочь Ия и двухлетний сын Игнат.

Григорий Антипенко

@antipenko_gregoriy

После завершения съемок «Не родись красивой» Антипенко начинает активно сниматься в кино. Среди его работ фильмы «Альпинист», «Москва, я люблю тебя» и «Знахарь». А также сериалы «Сердце матери», «Возмездие» и «Торгсин». С 2013 года актер зачислен в труппу театра имени Вахтангова. С 2006 по 2012 он состоял в гражданском браке с актрисой Юлией Такашиной. У пары родились два мальчика Иван и Федор.

Юлия Куварзина

@ykuvarzina_official

Юлия сыграла в сериале одну из работниц фирмы «Зима-Лето». Позже, она призналась, что эта роль была наиболее удачной — ей удалось завоевать внимание режиссеров из других проектов. После этого еще одним успешным проектом стал сериал «Воронины», где она сыграла одну из второстепенных ролей. С 2008 года замужем за актером Алексеем Аптовцевым. У супругов есть дочь Елизавета.

Илья Любимов

@oldkavilochka

После съемок в сериале «Не родись красивой» Илья Любимов продолжил строить актерскую карьеру. Он снялся в нескольких крупных российских проектах, среди которых — «Дневник доктора Зайцева» и «Неадекватные люди». Он также продолжает играть в московском театре «Мастерская Петра Фоменко». С 2011 года женат на известной актрисе Екатерине Вилковой. У пары двое детей: сын Петр и дочь Павла.