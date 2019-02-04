Что стало с актерами популярной комедии про охоту

В 1995 году вышел фильм режиссёра Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Лента моментально стала хитом: персонажи оказались настолько близки и знакомы каждому зрителю, что тут же превратились чуть ли не в личных знакомых. Ну а реплики героев и по сей день гуляют в народе, особенно часто они используются во время застолий. Виктор Бычков, Зоя Буряк, Сергей Куприянов, Александр Рогожкин, снимая картину, сделал ставку на актёров, которые прежде не были широко известны. Алексей Булдаков Семён Стругачёв уже имели опыт съёмок, однако не были звёздами. Благодаря «Особенностям национальной охоты» эти исполнители превратились в самых востребованных артистов. Знаменитостью после премьеры стал и молодой финский актёр Вилле Хаапасало, о котором в России прежде никто не слышал. Как сложилась дальнейшая жизнь актёров? Узнайте об этом из видео.