Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Рассвет
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет

Актеры, которых не узнать без грима 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Форма воды"
Вы наверняка не знаете, как выглядят эти актеры без грима.

Даг Джонс

Этого актера вы точно не видели в фильмах без обилия грима. Даг Джонс известен тем, что снимается в роли фантастических чудовищ и других персонажей. До того, как стать актером, он изучал пантомиму и работал акробатом. За персонажа Эйба Сапиена в фильме «Хеллбой» он получил премию Fangoria Chainsaw Awards — престижную награду, которую ежегодно вручают фильмам ужасов.

Майвенн Ле Беско

Майвенн известна не только как актриса, но и как режиссер и сценарист. После развода с Люком Бессоном она сама занялась созданием фильмов. Самой запоминающейся ее ролью стала Дива Плавалагуна из «Пятого элемента». По сюжету персонаж Майвенн исполняет итальянскую оперу, но создатели решили использовать голос реальной певицы, отредактированный с помощью компьютера.

Энди Серкис

Известность пришла к нему с ролью Голлума в киноэпопее «Властелин колец». Его движения, мимика и голос были использованы для создания компьютерной графики. Энди настолько вжился в роль, что многие кинокритики просили дать ему «Оскар», но представители Академии киноискусств решили, что не могут этого сделать, так как актер не присутствовал на экране лично. Он также сыграл Кинг-Конга в одноименном фильме и Цезаря во всех частях франшизы «Планета обезьян».

Энтони Дэниелс

Единственный актер, который снялся во всех частях «Звездных войн». До роли С-3РО он участвовал в постановках Национального театра Великобритании, где его и заметил режиссер Джордж Лукас. Всего на счету Энтони более 70 фильмов, сериалов и телевизионных шоу, 90% из которых — роль и озвучка С-3РО.
Комментарии
Актеры , Энди Серкис , Люк Бессон , Энтони Дэниелс , Даг Джонс , Джордж Лукас
Читайте также
Видео
Журналисты, которые оконфузились в прямом эфире
ТВ
Ведущая «Орла и Решки» получит свое новое шоу
ТВ
Ляпы в фильмах, которые упустили при монтаже
Фильмы
Как Стеблов попал в фильм «Я шагаю по Москве»
Актеры
Какие тайны скрывала Людмила Гурченко
Актеры
Неизвестные факты о любимых сериалах
Сериалы Актеры
Сиквелы 2019 года, которые могут разочаровать
Фильмы
Где снимали популярные советские фильмы
Фильмы
Что стало с актерами популярной комедии про охоту
Актеры Фильмы
О чем жалела Вера Глаголева
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение