Актеры, которых не узнать без грима

Вы наверняка не знаете, как выглядят эти актеры без грима.

Даг Джонс

Этого актера вы точно не видели в фильмах без обилия грима. Даг Джонс известен тем, что снимается в роли фантастических чудовищ и других персонажей. До того, как стать актером, он изучал пантомиму и работал акробатом. За персонажа Эйба Сапиена в фильме «Хеллбой» он получил премию Fangoria Chainsaw Awards — престижную награду, которую ежегодно вручают фильмам ужасов.

Майвенн Ле Беско

Майвенн известна не только как актриса, но и как режиссер и сценарист. После развода с Люком Бессоном она сама занялась созданием фильмов. Самой запоминающейся ее ролью стала Дива Плавалагуна из «Пятого элемента». По сюжету персонаж Майвенн исполняет итальянскую оперу, но создатели решили использовать голос реальной певицы, отредактированный с помощью компьютера.

Энди Серкис

Известность пришла к нему с ролью Голлума в киноэпопее «Властелин колец». Его движения, мимика и голос были использованы для создания компьютерной графики. Энди настолько вжился в роль, что многие кинокритики просили дать ему «Оскар», но представители Академии киноискусств решили, что не могут этого сделать, так как актер не присутствовал на экране лично. Он также сыграл Кинг-Конга в одноименном фильме и Цезаря во всех частях франшизы «Планета обезьян».

Энтони Дэниелс