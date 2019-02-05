Как сейчас выглядит героиня сериала «Рабыня Изаура»

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Как сейчас выглядит главная героиня сериала «Рабыня Изаура» 

Peopletalk + ещё 1 5 февраля 2019
«Рабыня Изаура» — один из самых популярных бразильских сериалов. Он выходил с 1976 по 1977 год, а в России транслировался несколько раз (последний, кстати, в 2017-м!). Это история о молодой рабыне, мечтающей обрести свободу. Изауре приходится терпеть домогательства властного хозяина Леонсио, которого в конце ждет расплата.
Главную героиню в сериале сыграла Луселия Сантус, которой на момент съемок было всего 19 лет. Опыта работы над такими проектами у нее, кстати, не было. Роль Изауры принесла актрисе огромный успех, и ее начали приглашать в другие картины.
Кадр из сериала "Рабыня Изаура"
Сантус снялась около 40 сериалах и фильмах, например, «Глупый Купидон», «Сеньорита», «Кармен» и многих других. Также Луселия попробовала себя в режиссуре и сняла два документальных фильма: «Точка изменений: Китай сегодня» и «Восточный Тимор: Насилие, которого никто не увидел». В сериалах актриса продолжала сниматься до 2007 года.
У Сантус есть сын Педро, который пошел по стопам матери и стал актером. Со своим мужем дирижёром Джошем Нешлингом актриса развелась после 20-лет брака.
@luseliasantosoficial
Кстати, у Луселии есть страничка в Instagram, которую, она активно ведет (у нее даже 43 тысячи подписчиков!). Судя по аккаунту Сантос, она часто путешествует (в декабре прошлого года, например, побывала в Москве), занимается йогой и увлечена буддисткой культурой. По информации в Сети, звезда начала практиковать буддизм после посещения Тибета.
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Актеры , Видео , Шоу-бизнес
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