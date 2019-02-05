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Что стало с секс-символом кино восьмидесятых 

Рамблер 3 часа назад
В 1980 году на советские киноэкраны вышел фильм «Овод», где главную роль сыграл 21-летний Андрей Харитонов. Картина вывела молодого актёра в число первых звёзд страны. Режиссёры засыпали его приглашениями, причём Харитонов не только активно снимался в кино, но и много играл в театре. В 1982 году вышла лента «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», снятая по одноимённой рок-опере, которая закрепила за артистом статус секс-символа. Но в какой-то момент он пропал из поля зрения поклонников. Сам Андрей никогда не любил распространяться о личной жизни и вёл закрытый образ жизни, поэтому информацию о нём сложно было найти даже знатокам кино и театра. Несколько лет назад тайна открылась: подруга актёра художница Татьяна Стрельбицкая рассказала, что Андрей Харитонов борется с онкологическим заболеванием.
Видео рассказывает о жизни звезды восьмидесятых и его сегодняшнем дне.
Актеры , Видео , Андрей Харитонов , Татьяна Стрельбицкая
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