Что стало с секс-символом кино восьмидесятых 

В 1980 году на советские киноэкраны вышел фильм «Овод», где главную роль сыграл 21-летний Андрей Харитонов. Картина вывела молодого актёра в число первых звёзд страны. Режиссёры засыпали его приглашениями, причём Харитонов не только активно снимался в кино, но и много играл в театре. В 1982 году вышла лента «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», снятая по одноимённой рок-опере, которая закрепила за артистом статус секс-символа. Но в какой-то момент он пропал из поля зрения поклонников. Сам Андрей никогда не любил распространяться о личной жизни и вёл закрытый образ жизни, поэтому информацию о нём сложно было найти даже знатокам кино и театра. Несколько лет назад тайна открылась: подруга актёра художница Татьяна Стрельбицкая рассказала, что Андрей Харитонов борется с онкологическим заболеванием.
Видео рассказывает о жизни звезды восьмидесятых и его сегодняшнем дне.