Российские актеры, не дожившие до 30

Они начали свою карьеру в детстве, но не продолжили ее, потому что ушли слишком рано.

Ян Пузыревский, «Тайны снежной королевы»

Кадр из фильма "Тайны снежной королевы"

Свою первую роль Ян получил в 14 лет. Он сыграл принца в сказке «Осенний подарок фей», а потом его пригласили на роль Кая. После он окончил Щукинское училище и работал в Московском молодежном театре и Театре на Таганке. В 1988 году женился на своей однокласснице, но пара распалась спустя три года. 3 апреля 1996 года Пузыревский пришел в квартиру своей жены, чтобы повидаться с сыном, взял его на руки и выпрыгнул из окна. Актер разбился насмерть, а его ребенок зацепился за ветки деревьев и остался жив.

Алексей Фомкин, «Гостья из будущего»

После роли Коли Герасимова, Фомкин получил предложение о съемках в еще нескольких фильмах, а после ушел в армию. Через несколько месяцев после окончания службы он устроился в МХАТ имени Горького, но был уволен за систематические прогулы. Затем переехал из Москвы в деревню во Владимирской области, где познакомился со своей женой. В феврале 1996 года они приехали в гости к друзьям, а ночью квартира загорелась. Всем удалось спастись, а актер погиб, задохнувшись дымом.

Антон Ельчин, «Стартрек: Возмездие»

Кадр из фильма "С 5 до 7. Время любовников"

Антон начал свою карьеру в конце 1990-х в Америке. Он играл в телесериалах и фильмах. В 2009 снялся сразу в двух блокбастерах: «Стартрек: Возмездие» и «Терминатор: Да придет спаситель». В 2016 году его нашли мертвым недалеко от дома в Лос-Анджелесе. Он не поставил свой автомобиль на нейтральную передачу и ручной тормоз, в результате чего машина откатилась, и актер оказался прижат к кирпичной стене.