«Я убегала от братков через кухню»

Подумать о времени и о себе Марине Федункив некогда. Помимо съемок в кино, телешоу и рекламе, артистка успевает снимать юмористические вайны (короткие сюжетные видеоролики. — Ред.) для Инстаграма. А еще ее без конца зовут вести юбилеи, корпоративы и свадьбы. Не случайно именно она стала ведущей шоу «Пригласите на свадьбу!», на котором выбирают тамаду и артистов на праздник. Новая работа актрисы стала хорошим поводом поговорить о свадьбах в ее жизни.

«Убегала от братков через кухню»

— Часто ли вас приглашают вести свадьбы?

— На свадьбах я реже работаю, чем на юбилеях. Не знаю почему — для меня это тайна, покрытая мраком. Люди мало женятся или, может, меня побаиваются?

— Новая свадебная программа спровоцирует заказы от молодоженов.

— Возможно!

Андрей Малахов говорил, что для него есть табу — анонимные заказы. Он отказывается вести мероприятия, когда заказчики оставляют в тайне имена виновников торжества до приезда на место. А какие у вас есть табу?

— Я тоже всегда говорю нет анонимным заказам. Мне необходима информация о людях, чтобы было от чего отталкиваться при подготовке к мероприятию. Но самое ужасное, когда говорят: вы этого гостя или гостью не трогайте!

— И как? Обходите стороной слишком крутого гостя?

— Нет, конечно. Чем больше заказчики перестраховываются, тем адекватнее оказывается человек: и на вопросы отвечает, и подыгрывает, и участвует в конкурсах. Никогда не было такого, чтобы кто-то жаловался, подходил выражать недовольство.

— А случалось, что пригласили вести мероприятие, а там — форс-мажор, да такой, что душа в пятки ушла? Были истории, когда становилось страшно?

— В начале 90-х бывало и страшно. Раньше все любили активные интерактивные игры, поэтому приходилось постоянно что-то придумывать. Помню, веду мероприятие у каких-то братков и говорю: «Давайте сторона невесты у нас будут курочки (а тогда год Петуха наклевывался), а сторона жениха — это будет команда петухов…» В общем, убегала я через кухню.

— Братки обиделись на название команды?

— Поэтому и убегала я оттуда полураздетая зимой и очень быстро. Бывает, как ляпну что-нибудь… Однажды приехала вести юбилей мэра одного города. Отмечали в ресторане, и по какой-то причине мы не могли туда зайти с главного входа, поэтому гости двинулись на мероприятие с черного. А там дороги ужасные, грязь… А жена этого мэра в длинном платье, поэтому весь подол у нее оказался грязным. Начинается праздник, и вот зачем-то я ляпнула: «Галина Васильевна, вот вы всю дольчегабану уляпали — дороги-то ни к черту. Но черт с ними, с дорогами! Посмотрите зато, какой юбилей у нас хороший получился». Ответом мне была холодная тишина…

Даниил Величко

— На какой необычный праздник вас приглашали?

— Как-то привезли нас с мужчинами-артистами в тайгу на вертолете к бизнесменам. Человек пять сидели за столом: пили, ели. И по очереди они звонили родным, друзьям: «Саня, привет! Ты знаешь, кто у меня? Угадаешь, нет? Сейчас дам трубку». Мы должны были по телефону говорить что-то, а на той стороне должны угадывать, кто это.

— Вы теперь ведете программу «Пригласите на свадьбу!». В чем ее смысл — просто развлечь зрителя?

— Передача не только развлекательная, но и полезная. На периферии чаще всего есть парочка топовых ведущих, которых приглашают на мероприятия в их регионе. А у нас для жениха и невесты большой выбор из интересных, как говорится, еще не зажравшихся ребят.

— Есть перспективные артисты?

— Безусловно! Много молодых, живых ребят: и ведущих, и артистов. Меня по-настоящему удивили достойными номерами фокусники и иллюзионисты. Их было так много, что я периодически просила: «Поспрашивайте, там цирковое училище случайно не сгорело, чего они к нам на передачу все прут-то?!»

— К вам на передачу приходят знаменитости. Кого из них вы бы пригласили на свой праздник?

— Вы знаете, я обожаю Филиппа Киркорова . Говорю ему: я и налюбилась, и настрадалась, и наревелась на твоих песнях. Но он дорогой у нас. Дорогой во всех смыслах Филипп!

— Я видела вас в декабре на концерте Киркорова. Вы приятельствуете?

— У нас уже давно приятельские отношения. Познакомились, когда с ребятами из команды КВН «Добрянка» пригласили Филиппа поучаствовать в нашем номере (2004 год, ¼ финала КВН. — Авт.). Мы шутили о том, как «в вашей Москве» все дорого: еда, проезд. Даже костюмы в гостинице погладить бешеных денег стоит. Ехали выступать в столицу и фантазировали — как здорово было бы, если бы в этот момент на сцену вышел Филипп Киркоров с утюгом и сказал: «Девочки, я все погладил! Куда вешать?» Но мы и представить не могли, что Филипп согласится, причем совершенно бесплатно. Наблюдала, как артист, который собирает огромные залы, сильно волнуется. Его просто трясло! Филипп объяснил, что это новый для него жанр, поэтому боится подвести. Меня подкупила его ответственность. Играть и верить в предлагаемые обстоятельства может только ребенок. Для артиста очень важно сохранить эти качества. И в Филиппе есть это детство, которое не может не подкупать. В нашей программе он с широко открытыми глазами искренне удивляется и верит факирам, фокусникам. А как он защищает артистов, когда им говорят: «Ну и что тут такого вы показали?» Хвалит до самозабвения. Он очень благодарный зритель — это не может не подкупать.

Даниил Величко

— Чем вам запомнились ваши собственные свадьбы?

— А у меня свадеб не было. Парадокс: я часто играю мам, но у меня нет детей. Я веду свадьбы, а у самой свадьбы не было.

— Просто расписались в загсе?

— Нет, мы жили, что называется, на веру.

— Гражданским браком?

— Да. Причем у меня они были долгие — 12 и 13 лет.

— Не хотели официального брака?

— Поначалу, может быть, и хотелось, а потом, если честно, было уже по барабану и лень.

— Сейчас не жалеете?

— Нет. Я в этом плане какая-то диковатая… А еще все мои мужья хотели, чтобы я их фамилию взяла. А фамилии-то были смешные. Мне моя нравится, а еще у меня дикая привязанность к отцу, поэтому ничего менять не стала. Всегда удивляюсь, почему мою фамилию коверкают? Она у меня такая красивая — ФедУнкив. Не склоняется! Дядя-историк составил генеалогическое древо нашей семьи. Выяснил, что это болгарско-цыганская фамилия.

— У нас в стране на тысячу браков приходится почти 800 разводов. Многие экс-супруги после расставания становятся врагами. А у вас как?

— Я бы разводы так же хорошо праздновала, как свадьбы. Если люди живут и мучаются друг с другом, то развод — это освобождение. Потому что жизнь надо проживать вместе радостно. Что с первым, что со вторым мужем мы остались друзьями. До сих пор с ними общаюсь, поздравляю с днем рождения, со всеми родившимися детьми, а когда нужно, и помогаю.

— Чаще мужчины разрывают отношения.

— Тут я пошла против статистики. Решение расстаться всегда принимала я.

— Были поводы?

— Я очень свободолюбивый человек. Всегда много работала, часто ездила на гастроли, как следствие — мало бывала дома. Так что найти причины, чтобы разойтись со мной, просто. Тем более для мужчин-обывателей. Поэтому я не против, если муж скажет, что ушел сам: «Надоело, баба в разъездах, а я хочу борща каждый день…» Я принимала решения разойтись, так как чувства проходили. Что тут поделаешь?

«Могу и пореветь»

— У вас в Инстаграме почти 3 млн подписчиков. Вам помогали разобраться в нюансах работы в соцсетях?

— Профессионального консультанта не было. Это сейчас мне помогают вести страничку — рассказывают о каких-то новых фишках, тенденциях. А начинала я просто: выложила фотографии, потом начала снимать ролики — сейчас это называется вайны.

— В ваших видеороликах роль мужа играет актер Роман Богданов . У вас с ним служебные отношения или уже личные?

— У нас дружеские отношения, мы играем вместе в спектаклях. Я хорошо знаю жену Ромы. Иногда мой инстаграмный муж приходит с письмом от жены: «Забирай его на хрен, надоел!» Вот так прикалываемся.

Даниил Величко

— Вы по гороскопу Дева. Говорят, что представители этого знака «наделены хорошими умственными способностями и силой воли, они бойцы, поэтому справляются с любой ситуацией легко». Вы берете на себя все решения проблем?

— Могу про себя и понегодовать, и пореветь. Но я — воин, борец, это правда. Меня иногда спрашивают: «А если ты уйдешь в тираж, что ты будешь делать?» Я отвечаю, что успела освоить столько профессий, что найду чем заняться. Очень люблю свою работу. Но по образованию я режиссер-педагог. К примеру, будет у меня театральная школа — смогу деток учить.

— Вам важно иметь рядом любящего человека?

— Мне это нужно. Но у меня в основном попадаются не вдохновители, а грабители. Лучше бы таких не было. Наверное, виновата моя профессия — мужчина все равно начинает ревновать. Может быть, из-за этого чувства уходят быстрее.

«Ипотеку не брала!»

— Говорят, что 45 лет для женщины в XXI веке — это как 35 в ХХ веке. Люди все чаще ведут здоровый образ жизни, да и возможности косметологии стали другими. Вы возраст не скрываете, но выглядите моложе своих лет. Это генетика или приходится прикладывать много усилий?

— Я, наоборот, во всех своих образах стараюсь себя состарить. Люблю похуже выглядеть…

— Почему?

— Человек смотрит на меня и понимает, что у него соседка есть такая. Я обожаю характерных теточек, которые в нашей многострадальной России живут. Подчеркиваю образ разными деталями. К примеру, собираю лосины еще с 90-х, тогда я ржала над ними, а сейчас они вернулись в моду, а у меня новый приступ смеха. Не стесняясь могу паейточные платья в облипочку надеть. Мне важно создать образ, которому человек будет доверять.

— В обычной жизни вы модная современная женщина. К косметологу часто ходите?

— Стараюсь следить за собой, посещаю специалистов. Если плотный график съемок, то делаю маски, ухаживаю за лицом сама. Вожу с собой на гастроли портативный мезороллер (прибор, который запускает процессы регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена и эластина. — авт.).

— Если лет через 10 — 15 появится необходимость убрать морщинки или что-нибудь «подрезать» с помощью пластики, сделаете?

— Нет. Я хотела сделать пластику носа — такие мысли появились в переходном возрасте, лет в 14. Но со мной серьезно поговорил папа, и больше таких желаний не возникало. Он спросил: «Ты кем хочешь быть?» Я ответила, что актрисой. Тогда папа говорит: «У тебя яркие крупные черты лица. С возрастом нос будет расти — так же, как и уши. Пойми, благодаря ему ты будешь не похожа на других, актрисе важно сохранить индивидуальность».

Даниил Величко

— Хорошо, когда родители вовремя находят верные слова.

— У нас был долгий разговор. Когда мне пишут в Инстаграме, что я «страхолюдина», то меня ни один из таких комментариев не задевает. Потому что первый и самый важный комментарий на эту тему сказал мой мудрый отец. Я запомнила эти слова на всю жизнь: «Маня, у тебя такое безумное обаяние, что в сравнении с ним меркнет все красивое вокруг». Я шучу над своей внешностью, знаю все свои плюсы и минусы и адекватно к себе отношусь.

— Десять лет назад вы переехали в Москву. Как решили квартирный вопрос? Связывались ли с ипотекой?

— Никогда не брала ипотеку. Через шесть лет после переезда купила квартиру. Большая часть денег у меня была: накопила, недостающую сумму заняла. Быстро расплатилась с долгами. Потом купила машину, потом дом. Сейчас вот поменяла автомобиль.

— Не думали собрать семью здесь?

— В ближайшее время хочу всех сюда перевезти. У меня мама пожилая на Украине живет, а сестра старшая в Перми — она работала врачом-дерматовенерологом, а они раньше выходят на пенсию. Я хочу, чтобы мама и сестра были рядом. Все мы с годами не молодеем, а стареем, поэтому пусть все будут здесь, мне так будет спокойнее. А то мне народ веселить надо, а душа постоянно болит за родных: как они там? Кстати, сын сестры давно уже здесь, работает у меня администратором. Как говорила моя бабушка, деньги не должны уходить из семьи. Вот по такому принципу я и живу.

Личное дело

Марина Федункив родилась 27 августа 1971 года. Окончила Пермский государственный институт культуры. Играла в команде КВН «Добрянка» и писала сценарии для студенческих юмористических проектов. С 2010 года играет в сериале «Реальные пацаны». Артистка шоу Comedy Woman. Член жюри проекта «Один в один», ведущая шоу «Пригласите на свадьбу!».