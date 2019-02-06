Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Рассвет
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет

Наши актрисы, которые умерли молодыми 

Рамблер 2 часа назад
Актриса Мария Зубарева прославилась после выхода фильма «Мордашка» в 1990 году. Располагающая внешность, покладистый характер и душевность — за это артистку ценили коллеги и зрители. В 1993 году Зубарева начала сниматься в первом российском телесериале «Мелочи жизни». Незадолго до этого она родила близнецов от третьего супруга и долго не могла прийти в себя. Мария заметно похудела и быстро утомлялась, но и сама она, и окружающие списывали это на последствия родов. Но когда артистка всё-таки обратилась к врачу, ей диагностировали онкологическое заболевание. Увы, болезнь зашла далеко, время было упущено, спасти Марию не удалось. Она умерла в конце 1993 года в возрасте 31 года.
Смотрите видео и узнайте о других советских и российских актрисах, которые ушли из жизни, не дожив до 40 лет.
Актеры , Видео , Мария Зубарева
Читайте также
Видео
Фильм Быкова «Завод» выходит в российский прокат
Фильмы
5 сериалов, которые стоит посмотреть в феврале
Сериалы
Как сейчас выглядит героиня сериала «Рабыня Изаура»
Актеры
Наши актрисы, которые умерли молодыми
Актеры
«Я убегала от братков через кухню»
Актеры
Зачем Тодоровский снял «Интердевочку»
Фильмы
Журналисты, которые оконфузились в прямом эфире
ТВ
Сцены в мультике, заставляющие грустить
Фильмы
Малоизвестные фильмы, достойные просмотра
Фильмы Актеры
Реальные истории, по которым сделали мультики
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение