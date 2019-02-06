Наши актрисы, которые умерли молодыми

Актриса Мария Зубарева прославилась после выхода фильма «Мордашка» в 1990 году. Располагающая внешность, покладистый характер и душевность — за это артистку ценили коллеги и зрители. В 1993 году Зубарева начала сниматься в первом российском телесериале «Мелочи жизни». Незадолго до этого она родила близнецов от третьего супруга и долго не могла прийти в себя. Мария заметно похудела и быстро утомлялась, но и сама она, и окружающие списывали это на последствия родов. Но когда артистка всё-таки обратилась к врачу, ей диагностировали онкологическое заболевание. Увы, болезнь зашла далеко, время было упущено, спасти Марию не удалось. Она умерла в конце 1993 года в возрасте 31 года.

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