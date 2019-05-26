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Секс на пляже: знаменитые кинообразы в купальниках 

Рамблер 46 минут назад
Сейчас сложно представить, что купальник потрясал основы нравственности еще в середине прошлого века. Даже самые скромные купальные костюмы вызвали шок у ревнителей морали в начале 20 века. А уж появление бикини можно смело сравнить с взрывом атомной бомбы.
Разумеется, мимо новой моды не прошли звезды Голливуда. Их примеру последовали и обычные девушки. И хотя сейчас, с распространением соцсетей, никого не удивишь фотографией в купальнике и даже без него, зрители продолжают любоваться актрисами, которые появляются на экране в купальниках. Некоторые такие выходы вошли в историю кино.
В нашей фотогалерее — самые очаровательные актрисы в самых горячих пляжных образах.
Актеры , Фото
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