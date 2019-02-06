Какие имена скрываются за псевдонимами звезд

Мало кто догадывается, как на самом деле зовут известных актеров. Кто-то из них заимствовал фамилии бабушек, кто-то использовал для своего псевдонима детские прозвища.

Деми Мур

Будущая голливудская актриса родилась 11 ноября 1962 года в маленьком городке Розуэлл штата Нью-Мексико. При рождении ей дали имя Деметрия Джин Гайнс. Решив начать актерскую карьеру, она посчитала, что ее имя будет сложно запомнить и решила найти что-то более созвучное. Фамилию Мур оставила от первого мужа, а для имени она решила использовать свое детское прозвище Деми.

Вин Дизель

Звезда «Форсажа» появился на свет в июле 1967 года. Настоящее имя артиста — Марк Синклер Винсент. Мальчик с 3 лет проявлял интерес к актерской игре, вместе со своим отчимом он посещал все театральные премьеры. Но актерская игра не приносила ему достаточно денег и он нашел работу «вышибалой» в ночном клубе «Туннель» на Манхэттене. Именно там он решился поменять свое имя на Вин Дизель. Прозвище «Дизель» в клубе ему дали за его неиссякаемую энергию, а Вин — сокращенная версия его фамилии.

Николас Кейдж

Голливудский актер Николас Кейдж получил при рождении имя Николас Коппола. Родной племянник известного режиссера Френсиса Форда Коппола решил отказаться от известной фамилии, чтоб не быть в тени своего дяди. Фамилию Кейдж не придумал, а позаимствовал у героя комиксов — Люка Кейджа.

Натали Портман

Настоящая фамилия актрисы — Хершлаг. Натали решила сменить фамилию из страха, что она может опозорить свою, если вдруг не заладиться актерская карьера. Для псевдонима Натали взяла девичью фамилию бабушки.

Вупи Голберг

Знаменитую актрису на самом деле зовут Кэрин Элейн Джонсон. Перед началом актерской карьеры ее мама посоветовала взять свою девичью фамилию Голдберг. По мнению матери, такая фамилия должна была помочь добиться успеха.