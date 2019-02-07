Что стало с актёрами тележурнала «Каламбур»

С 1996 по 2001 год на российском телевидении выходит юмористический тележурнал «Каламбур». Режиссёром и одним из актёров был Юрий Стыцковский , выходец из «Маски-шоу». Кстати, в «Масках» Юрий нашёл и первую супругу, ею стала коллега по шоу Эвелина Блёданс . Актёры прожили вместе семь лет, поженились и развелись через пару месяцев. Через два года Стыцковский снова женился, на этот раз избранницей стала исполнительный продюсер журнала «Каламбур». Этот брак стал успешным: супруги обзавелись сыном и живут вместе до сих пор. В карьере Стыцковский также преуспел: он реализовался как актёр, режиссёр художественных и документальных фильмов, был ведущим на украинском телевидении.

Ролик рассказывает о том, как сложилась жизнь других актёров тележурнала «Каламбур».