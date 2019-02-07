Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Рассвет
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Что стало с актёрами тележурнала «Каламбур» 

Рамблер 1 час назад
С 1996 по 2001 год на российском телевидении выходит юмористический тележурнал «Каламбур». Режиссёром и одним из актёров был Юрий Стыцковский, выходец из «Маски-шоу». Кстати, в «Масках» Юрий нашёл и первую супругу, ею стала коллега по шоу Эвелина Блёданс. Актёры прожили вместе семь лет, поженились и развелись через пару месяцев. Через два года Стыцковский снова женился, на этот раз избранницей стала исполнительный продюсер журнала «Каламбур». Этот брак стал успешным: супруги обзавелись сыном и живут вместе до сих пор. В карьере Стыцковский также преуспел: он реализовался как актёр, режиссёр художественных и документальных фильмов, был ведущим на украинском телевидении.
Ролик рассказывает о том, как сложилась жизнь других актёров тележурнала «Каламбур».
Актеры , Видео , ТВ , Эвелина Бледанс , Юрий Стыцковский
Читайте также
Видео
Фильм Быкова «Завод» выходит в российский прокат
Фильмы
5 сериалов, которые стоит посмотреть в феврале
Сериалы
Как сейчас выглядит героиня сериала «Рабыня Изаура»
Актеры Шоу-бизнес
Самые необычные съемочные площадки
Фильмы
Что стало с актёрами тележурнала «Каламбур»
Актеры ТВ
Звезды, у которых неприятно пахнет изо рта
Актеры
Как изменения в сюжете спасают фильмы
Фильмы Актеры
Кинотрилогии, которые недооценили
Фильмы Актеры
Принцессы Диснея, которых вот-вот забудут
Фильмы
Самые плохие ремейки советских фильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение