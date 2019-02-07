Почему звезду «Гардемаринов» перестали снимать 

Актриса Ольга Машная начала сниматься в кино в 13 лет, но заметили её только после выхода второй картины «Никудышная» (1980) режиссёра Динары Асановой, где 16-летняя Ольга сыграла девушку-подростка, которую травят сверстники. После было ещё несколько фильмов, но звёздным часом для Машной стала романтически мини-сериал «Гардемарины, вперёд!» (1987) режиссёра Светланы Дружининой, где партнёром Ольги стал секс-символов советского кино Дмитрий Харатьян.
Как Ольга Машная стала женой Валерия Приёмыхова? Был ли у неё роман с Харатьяном? Почему почти 10 лет актриса не снималась в кино? Смотрите видео и узнайте о судьбе Ольга Машной.