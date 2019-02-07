Ляпы «Игры престолов»

Самый популярный сериал последних лет «Игра престолов» стартовал в 2011 году. Поклонники саги уже скорбят об окончании истории: в апреле 2019 году в эфир выйдет восьмой сезон, который станет завершающим. У каждого фаната сериала есть свои фавориты и аутсайдеры, но практически все, кто смотрел «Игру престолов» сходятся в одном: это поистине впечатляющее зрелище, которое обходит по качеству даже многие громкие кинопроекты.

Впрочем, создатели саги порой всё-таки допускают ошибки. Гримёры и декораторы, постановщики трюков и сами актёры время от времени ошибаются, поэтому в сериях можно видеть забавные ляпы.

Смотрите видео и узнайте, какие ляпы нашли в «Игре престолов» внимательные киноманы.