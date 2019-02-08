Что случилось с карьерой Сандры Буллок

Актрисе Сандре Буллок 54 года, она давно закрепила за собой статус суперзвезды с огромными гонорарами. При этом коллеги Сандры уверяют, что артистка нисколько не зазналась и относится к окружающим с таким же радушием, как и 30 лет назад.

Карьера Буллок началась с съёмок в романтических комедиях.

Образ очаровательной, но несколько нелепой девушки, которая рано или поздно находит свою любовь, приклеился к Сандре ещё в начале девяностых. Любопытно, что Буллок, регулярно появляющаяся на экране в ролях типичных американок, детство провела в Германии, откуда родом её мать. Лишь когда девочке было 12, семья перебралась в США. Здесь Сандра пришлось столкнуться с неприязнью сверстников, которые воспринимали её иностранкой и не хотели понимать немецкий акцент. Это были сложные времена для будущей звезды, так что даже сейчас, по словам оскароносной актрисы, она прекрасно помнит имена всех обидчиков.

Как отнеслись родители Сандру Буллок к её желанию стать актрисой? Почему она привыкла рассчитывать в жизни только на себя? Какой фильм изменил карьеру артистки? Смотрите рассказ о голливудской звезде в ролике.