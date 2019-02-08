Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет

Что случилось с карьерой Сандры Буллок 

Рамблер 4 часа назад
Актрисе Сандре Буллок 54 года, она давно закрепила за собой статус суперзвезды с огромными гонорарами. При этом коллеги Сандры уверяют, что артистка нисколько не зазналась и относится к окружающим с таким же радушием, как и 30 лет назад.
Карьера Буллок началась с съёмок в романтических комедиях.
Образ очаровательной, но несколько нелепой девушки, которая рано или поздно находит свою любовь, приклеился к Сандре ещё в начале девяностых. Любопытно, что Буллок, регулярно появляющаяся на экране в ролях типичных американок, детство провела в Германии, откуда родом её мать. Лишь когда девочке было 12, семья перебралась в США. Здесь Сандра пришлось столкнуться с неприязнью сверстников, которые воспринимали её иностранкой и не хотели понимать немецкий акцент. Это были сложные времена для будущей звезды, так что даже сейчас, по словам оскароносной актрисы, она прекрасно помнит имена всех обидчиков.
Как отнеслись родители Сандру Буллок к её желанию стать актрисой? Почему она привыкла рассчитывать в жизни только на себя? Какой фильм изменил карьеру артистки? Смотрите рассказ о голливудской звезде в ролике.
Комментарии
Актеры , Видео , Сандра Буллок
Читайте также
Видео
Певица Слава раскритиковала «грязные» ток-шоу
ТВ
Фильм Быкова «Завод» выходит в российский прокат
Фильмы
5 сериалов, которые стоит посмотреть в феврале
Сериалы
Ремейки сериалов, которые не всем пришлись по вкусу
Сериалы
Мультики, которые разочаровали киноманов
Фильмы
Что случилось с карьерой Сандры Буллок
Актеры
Как преображают фильмы спецэффекты
Фильмы
Как русские эмигранты создали Голливуд
Фильмы
Что стало с красавицей-сестрой Катрин Денёв
Актеры
Как сейчас выглядит героиня сериала «Рабыня Изаура»
Актеры Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение