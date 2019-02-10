Красавицы, которых сыграли мужчины

Киногероини, которых сыграли мужчины

Кинематограф — это мир перевоплощений. Здесь актеры меняют внешность, возраст и даже пол. Надо сказать, что некоторые мужчины, изобразившие на экране женщин, выглядят весьма эффектно и даже интригующе. Давайте вспомним обворожительных дам из кино, которых на самом деле сыграли мужчины.

1. Британский актер, писатель Стивен Фрай в комедийном «Шоу Фрая и Лори», популярном в девяностых годах, неоднократно перевоплощался в женщину.

2. Робин Уильямс , американский комик, стал женщиной в ленте «Миссис Даутфайр».

3. Актер и певец Джаред Лето полноценно вживается в образ персонажей. Чтобы сыграть трансвестита в женском обличье в картине «Даллаский клуб покупателей» он невероятно похудел.

4. Джон Траволта , известный брутальными образами, перевоплотится в пышнотелую даму в мюзикле «Лак для волос».

5. Актер Патрик Суэйзи сыграл красотку-трансвестита в ленте «Вонгу Фу, спасибо за все! Джули Ньюмар ».

6. Эдди Редмэйн, несколько лет назад сыгравший современного гения Стивена Хокинга , годом позже появился в фильме «Девушка из Дании» в образе первого в мире трансгендера.

7. Незабываемые Тони Кертис Джек Леммон , герои которых в дамских нарядах спасались от гангстеров в женском оркестре в комедии «В джазе только девушки».

8. Майкл Джей Фокс появился в образе дочери своего же персонажа в фильме «Назад в будущее-2».

10. Киллиан Мёрфи «Завтраке на Плутоне» выступил в роли трансвестита в женском платье.