Красавицы, которых сыграли мужчины

Кинематограф — это мир перевоплощений. Здесь актеры меняют внешность, возраст и даже пол. Надо сказать, что некоторые мужчины, изобразившие на экране женщин, выглядят весьма эффектно и даже интригующе. Давайте вспомним обворожительных дам из кино, которых на самом деле сыграли мужчины.
1. Британский актер, писатель Стивен Фрай в комедийном «Шоу Фрая и Лори», популярном в девяностых годах, неоднократно перевоплощался в женщину.
2. Робин Уильямс, американский комик, стал женщиной в ленте «Миссис Даутфайр».
3. Актер и певец Джаред Лето полноценно вживается в образ персонажей. Чтобы сыграть трансвестита в женском обличье в картине «Даллаский клуб покупателей» он невероятно похудел.
4. Джон Траволта, известный брутальными образами, перевоплотится в пышнотелую даму в мюзикле «Лак для волос».
5. Актер Патрик Суэйзи сыграл красотку-трансвестита в ленте «Вонгу Фу, спасибо за все! Джули Ньюмар».
6. Эдди Редмэйн, несколько лет назад сыгравший современного гения Стивена Хокинга, годом позже появился в фильме «Девушка из Дании» в образе первого в мире трансгендера.
7. Незабываемые Тони Кертис и Джек Леммон, герои которых в дамских нарядах спасались от гангстеров в женском оркестре в комедии «В джазе только девушки».
8. Майкл Джей Фокс появился в образе дочери своего же персонажа в фильме «Назад в будущее-2».
9. Дэвид Духовны сыграл женщину-трансвестита в «Твин Пикс».
10. Киллиан Мёрфи «Завтраке на Плутоне» выступил в роли трансвестита в женском платье.
11. Дастин Хоффман в фильме «Тутси» играл безработного актёра, который сумел найти работу, только став женщиной.