Самые красивые актрисы российских сериалов

Не только Голливуд может похвастаться красивыми актрисами. Российские ничуть не хуже.

Александра Бортич

@bortich

Александра Бортич начала свою актерскую карьеру с фильма «Как меня зовут», куда попала по конкурсу отбора молодых исполнителей. Эта картина получила «Кинотавр» и ее показали на многих российских фестивалях. После этого актриса начала активно сниматься в кино и сериалах. Самая известная ее роль — Ника Измайлова из «Полицейского с Рублевки» и главная роль в фильме «Я худею». После последней комедии ее заметили многие режиссеры, так как для этого фильма она поправилась, а потом похудела на 20 килограммов. Сейчас Александра Бортич снимается в нескольких фильмах, которые выйдут в 2019 году.

Анна Хилькевич

@annakhilkevich

Та самая Маша Белова из сериала «Универ. Новая общага». Актриса покорила всех своей приятной внешностью и наивной ролью. Ранее она также снималась в одном из проектов ТНТ «Барвиха», а после этого ее пригласили в кинематограф. Сейчас она успела поучаствовать в нескольких частях фильма «Елки», а также в картинах «Что творят мужчины!» и «Zoмбоящик». Сейчас Анна занимается семьей, она замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Супруги воспитывают двух дочерей. О том, когда мы снова увидим актрису на экранах — неизвестно.

Кристина Асмус

@asmuskristina