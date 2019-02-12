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Роль, открывшая Инне Чуриковой путь в кино 

Рамблер 12 февраля 2019
Инну Чурикову сложно назвать классической красавицей, однако эта актриса — одна из главных звёзд советского и российского кино и театра. Сниматься Инна Михайловна начала ещё в студенчестве и уже с первых ролей заявила о себе как характерная актриса. Третий фильм, в котором приняла участие Чурикова, сказочная история «Морозко» (1964), продемонстрировала, какой огромный талант дан артистке: её Марфушенька стала чуть ли не нарицательным персонажем, популярным и по сей день. Но полностью раскрылось дарование Инны Михайловны в сотрудничестве с режиссёром Глебом Панфиловым, ставшим её супругом.
Благодаря кому познакомились Чурикова и Панфилов? Почему Инна не хотела, чтобы её сын становился актёром? Как актриса стала звездой театра Ленком? Смотрите рассказ в видео.
Актеры , Видео , Фильмы , Инна Чурикова , Глеб Панфилов
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