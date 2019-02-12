Судьбы актёров из «Джентльменов удачи»

В 1971 году в советский кинопрокат вышла комедия «Джентльмены удачи». Фильм моментально стал хитом и по сей день входит в число самых любимых в нашей стране, хотя и режиссёр, и исполнители главных ролей, увы, уже скончались.