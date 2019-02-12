Судьбы актёров из «Джентльменов удачи» 

В 1971 году в советский кинопрокат вышла комедия «Джентльмены удачи». Фильм моментально стал хитом и по сей день входит в число самых любимых в нашей стране, хотя и режиссёр, и исполнители главных ролей, увы, уже скончались.
Центральная роль в ленте досталась Евгению Леонову. В «Джентльменах удачи» он сыграл двух персонажей: добрейшего заведующего детским садом Трошкина и злобного и жестокого вора Доцента. К моменту съемок он был уже известным кино— и театральным артистом, а роль в комедии лишь добавила ему популярности. На счету Леонова десятки картин, которые сегодня входят в золотой фонд отечественного кинематографа. В 1994 году Евгений Павлович ушёл из жизни в возрасте 67 лет. Сын Леонова Андрей также выбрал актёрскую стезю: сегодня он востребованный артист.
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