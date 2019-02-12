Российские актеры, влюбившиеся на съемках

На некоторых съёмочных площадках бушуют ураганы, особенно если артисты, которым приходится изображать на экране романтическую парочку, не выносят друг друга в жизни. Но иногда случается и наоборот: встретившись на съёмках и сыграв влюблённых, исполнители образуют пару и вне кино.

В 1984 году юные актёры Александр Стриженов и Екатерина Токмань получили роли в фильме «Лидер». Ребята по-настоящему влюбились, но роман пришлось скрывать, ведь они были подростками. Как только Екатерине исполнилось 16, Александр сделал ей предложение, но пожениться родители им разрешили только после совершеннолетия. Екатерина и Александр Стриженовы — одна из самых эффектных пар отечественного шоу-бизнеса, а в 2017 году они отметили 30-летие совместной жизни.

Видео рассказывает о других российских актёрах, которые нашли любовь на съёмочной площадке.