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Российские актеры, влюбившиеся на съемках 

Рамблер 12 февраля 2019
На некоторых съёмочных площадках бушуют ураганы, особенно если артисты, которым приходится изображать на экране романтическую парочку, не выносят друг друга в жизни. Но иногда случается и наоборот: встретившись на съёмках и сыграв влюблённых, исполнители образуют пару и вне кино.
В 1984 году юные актёры Александр Стриженов и Екатерина Токмань получили роли в фильме «Лидер». Ребята по-настоящему влюбились, но роман пришлось скрывать, ведь они были подростками. Как только Екатерине исполнилось 16, Александр сделал ей предложение, но пожениться родители им разрешили только после совершеннолетия. Екатерина и Александр Стриженовы — одна из самых эффектных пар отечественного шоу-бизнеса, а в 2017 году они отметили 30-летие совместной жизни.
Видео рассказывает о других российских актёрах, которые нашли любовь на съёмочной площадке.
Актеры , Видео , Екатерина Стриженова , Александр Стриженов
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