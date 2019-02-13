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Почему Ольге Волковой не давали главных ролей 

Рамблер 14 часов назад
Ольга Волкова ещё в молодости часто слышала, что с такой внешностью, как у неё, стать артисткой нельзя. Режиссёры не баловали Ольгу главными ролями, однако популярности у зрителей актриса добилась. Она сыграла множество ролей в кино и театре, причём большинство её второстепенных персонажей были такими яркими, что порой затмевали главных. Первые появления на киноэкране Ольги Волковой прошли незамеченными, но стоило ей сыграть Лотту, которая учится стрелять глазами, в крошечном эпизоде музыкального телефильма 1978 года «Летучая мышь», как она тут же стала фавориткой публики. На тот момент Ольге было уже 39 лет, но именно с этой небольшой сцены началось восхождение актрисы к славе.
Актеры , Видео , Ольга Волкова
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