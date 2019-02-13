Российские актеры, умершие молодыми

Актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший погиб в 30 лет. Известность молодому артисту принесла роль в фильме отца «Кавказский пленник» (1996), но поистине всенародную любовь завоевал Сергей, снявшись в боевике «Брат» (1997). Образ Данилы Багрова стал символом России девяностых, а сам фильм давно уже носит статус культового. После Сергей сыграл ещё несколько заметных ролей, а в 2011 году дебютировал в качестве режиссёра, поставив боевик «Сёстры».

Осенью 2002 года Бодров начал съёмки своего второго фильма «Связной». Съёмки проходили в Кармадонском ущелье на Кавказе. 20 сентября на ущелье сошёл ледник, которых похоронил киношников, в том числе Бодрова. Останки членов съёмочной группы до сих пор не найдены.

Видео рассказывает о других российских актёрах, которые ушли слишком рано.