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Российские актеры, умершие молодыми 

Рамблер 11 часов назад
Актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший погиб в 30 лет. Известность молодому артисту принесла роль в фильме отца «Кавказский пленник» (1996), но поистине всенародную любовь завоевал Сергей, снявшись в боевике «Брат» (1997). Образ Данилы Багрова стал символом России девяностых, а сам фильм давно уже носит статус культового. После Сергей сыграл ещё несколько заметных ролей, а в 2011 году дебютировал в качестве режиссёра, поставив боевик «Сёстры».
Осенью 2002 года Бодров начал съёмки своего второго фильма «Связной». Съёмки проходили в Кармадонском ущелье на Кавказе. 20 сентября на ущелье сошёл ледник, которых похоронил киношников, в том числе Бодрова. Останки членов съёмочной группы до сих пор не найдены.
Видео рассказывает о других российских актёрах, которые ушли слишком рано.
Актеры , Видео , Данила Багров , Сергей Бодров
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