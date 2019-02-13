Как живут герои скетч-шоу «6 кадров»

Скетч-шоу «6 кадров» выходило с 2005 года. Сначала шоу транслировал канал Рен-ТВ, но уже через год юмористическая программа начала выходит на канале СТС. Как изменились за полтора десятка лет артисты, снимающиеся в скетчах, и чем они занимаются сегодня?

Эдуард Радзюкевич начинал актёрскую карьеру в театре «Учёная обезьяна», где был одним из основателей. В театре он работает и сегодня, но также активно снимается в кино и на тв, играет в других театрах, занимается режиссурой. Эдуарду 53 года, сейчас он женат второй раз, а в 2003 году стал отцом.