Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Пилигрим
Триллер
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет

Как живут герои скетч-шоу «6 кадров» 

Рамблер 10 часов назад
Скетч-шоу «6 кадров» выходило с 2005 года. Сначала шоу транслировал канал Рен-ТВ, но уже через год юмористическая программа начала выходит на канале СТС. Как изменились за полтора десятка лет артисты, снимающиеся в скетчах, и чем они занимаются сегодня?
Эдуард Радзюкевич начинал актёрскую карьеру в театре «Учёная обезьяна», где был одним из основателей. В театре он работает и сегодня, но также активно снимается в кино и на тв, играет в других театрах, занимается режиссурой. Эдуарду 53 года, сейчас он женат второй раз, а в 2003 году стал отцом.
Ирина Медведева в прошлом году отпраздновала 36-летие. В российскую столицу Ирина попала из Беларуси, где была успешной актрисой и телеведущей. Кроме того, артистка занимается музыкой, играет в мюзиклах. Летом 2018 года Ирина вышла замуж во второй раз. Избранником Медведевой стал бизнесмен из Франции.
Как живут Андрей Кайков, Галина Данилова, Сергей Дорогов, Фёдор Добронравов, рассказывает видео.
Комментарии3
Актеры , Видео , ТВ , Сергей Дорогов , Эдуард Радзюкевич , Федор Добронравов , Ирина Медведева , Галина Данилова , Андрей Кайков
Читайте также
Видео
Красавицы, которых сыграли мужчины
Актеры
04:57
Ляпы, которые оставили в известных фильмах
Фильмы
Певица Слава раскритиковала «грязные» ток-шоу
ТВ
Фильмы, которые критики разнесли, а зрители хвалили
Фильмы Актеры
Как живут герои скетч-шоу «6 кадров»
Актеры ТВ
Российские актеры, умершие молодыми
Актеры
Почему Ольге Волковой не давали главных ролей
Актеры
Российские актеры, влюбившиеся на съемках
Актеры
Почему Гаркалин хотел уйти из «Ширли-мырли»
Фильмы
Судьбы актёров из «Джентльменов удачи»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение