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Что стало с самыми яркими парами российского кино 

Рамблер 4 часа назад
Алексей Гуськов и Лидия Вележева вместе уже 30 лет. Они были одной из самых заметных пар отечественного кинематографа и по сей день являются образцовой семьёй. Алексей и Лидия поженились в 1988 году. Для Гуськова брак стал вторым, Вележева вышла замуж впервые. Несмотря на то, что у обоих карьера развивалась активно, супруги обзавелись двумя сыновьями, сегодня обоим уже за 20. Пара нечасто появлялась на экране вместе, но сыгранные и Гуськовым, и Вележевой роли запоминались зрителям. 60-летний Алексей постоянно восхищается супругой, которой исполнилось 52 года, и говорит, что сейчас влюблён в неё даже больше, чем прежде.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов, Ирина Апексимова и Валерий Николаев, Анна Легчилова и Игорь Бочкин — эти семьи обожали поклонники. Как они живут сегодня?
Актеры , Видео , Дмитрий Певцов , Алексей Гуськов , Ольга Дроздова , Анна Легчилова , Лидия Вележева , Игорь Бочкин , Ирина Апексимова , Валерий Николаев
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