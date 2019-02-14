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Самым стильным актером стал 23-летний красавчик 

Рамблер 2 часа назад
Стилисты назвали самого стильного актёра Голливуда. Этот титул они присвоили Тимоти Шаламе, 23-летнему артисту франко-американского происхождения. В прошлом году Тимоти был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Зови меня своим именем» и стал самым молодым номинантом с 1939 года.
Однако дизайнеров впечатлили не столько актёрские способности Шаламе, сколько его умение выбирать наряды для торжественных церемоний. Одним из самых запоминающихся стал костюм, на котором знаменитость появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в январе этого года: чёрная портупея от Louis Vuitton в стиле БДСМ, в которой пришёл на вечер Тимоти, мгновенно стала актуаьным модным трендом.
Актеры , Видео , Тимати , Louis Vuitton
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